Sugslang SH 5
Sugslangen passar till Kärchers högtryckstvättar K4 - K7 samt K2 Battery och gör det möjligt att suga upp vatten från alternativa källor så som tunnor och hinkar. Slangen är fri från ftalater och PVC och är upp till 90% återvinningsbar. Kommer i ett miljövänligt emballage. Fyll slangen med vatten (sänk ner slangen under vattnet), anslut den sedan till maskinen. Sugslangen har en backventil i den ände som ligger i vattenkällan.
Egenskaper och fördelar
Sugfunktion
- Suger snabbt upp vatten från alternativa källor. Vattenförsörjning för högtryckstvättar.
Behändig
- Praktisk sugfunktion gör det möjligt att använda alternativa vattenkällor
Miljövänlig
- Innehåller varken ftalater eller PVC, är återvinningsbar upp till 90 procent och har extremt miljövänlig förpackning.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|0,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|250 x 250 x 85
Videos
Användningsområden
- Pumpar vatten från exempelvis cisterner, vattentank, vattendrag etc
Sugslang SH 5
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.