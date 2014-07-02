Sugslangen passar till Kärchers högtryckstvättar K4 - K7 samt K2 Battery och gör det möjligt att suga upp vatten från alternativa källor så som tunnor och hinkar. Slangen är fri från ftalater och PVC och är upp till 90% återvinningsbar. Kommer i ett miljövänligt emballage. Fyll slangen med vatten (sänk ner slangen under vattnet), anslut den sedan till maskinen. Sugslangen har en backventil i den ände som ligger i vattenkällan.