Состояние аккумулятора можно увидеть благодаря инновационной технологии реального времени: встроенный ЖК-дисплей показывает оставшееся время работы, оставшееся время зарядки и состояние зарядки в зависимости от того, какое устройство вы используете. Литий-ионные элементы гарантируют стабильную производительность и предотвращают саморазряд и эффект памяти (потеря емкости из-за частого частичного разряда). Сменный аккумулятор 18 В/2,5 А·ч подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power.