Аккумулятор 18 В 2,5 A

Сменный аккумулятор 18 В/2,5 А·ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power.

Состояние аккумулятора можно увидеть благодаря инновационной технологии реального времени: встроенный ЖК-дисплей показывает оставшееся время работы, оставшееся время зарядки и состояние зарядки в зависимости от того, какое устройство вы используете. Литий-ионные элементы гарантируют стабильную производительность и предотвращают саморазряд и эффект памяти (потеря емкости из-за частого частичного разряда). Сменный аккумулятор 18 В/2,5 А·ч подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power.

Особенности и преимущества
Аккумулятор 18 В 2,5 A: Инновационная технология реального времени
Инновационная технология реального времени
Встроенный ЖК-дисплей постоянно отображает состояние заряда, время до окончания процесса заряда и текущий запас времени работы.
Аккумулятор 18 В 2,5 A: Аккумуляторная платформа Kärcher 18 В
Аккумуляторная платформа Kärcher 18 В
Совместимость со всеми аппаратами Kärcher на аккумуляторной платформе Battery Power 18 В. Совместимость со всеми аппаратами Kärcher на аккумуляторной платформе Battery Power+ 18 В.
Аккумулятор 18 В 2,5 A: Мощные литий-ионные аккумуляторные элементы
Мощные литий-ионные аккумуляторные элементы
Литий-ионный аккумулятор гарантирует постоянную мощность и характеризуется низким саморазрядом и отсутствием эффекта памяти.
Автоматический режим хранения
  • Продлевает срок службы аккумуляторных элементов.
Класс защиты IPX 5 — защищен от брызг воды
  • Надежная защита при использовании в условиях воздействия струй воды.
Эффективный контроль температуры
  • Эффективное распределение выделяющегося тепла и интеллектуальная система управления аккумулятором гарантируют максимальную энергоотдачу.
Система интеллектуального мониторинга состояния аккумуляторных элементов
  • Защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и глубокого разряда.
Прочный корпус
  • Корпуса аккумуляторов Kärcher отличаются высочайшей ударопрочностью.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Емкость (Ач) 2,5
Источник энергии (Втч) 45
Цвет Черный
Вес (кг) 0,469
Вес (с упаковкой) (кг) 0,62
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 133 x 88 x 50
Аккумулятор 18 В 2,5 A
Аккумулятор 18 В 2,5 A
Аккумулятор 18 В 2,5 A

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