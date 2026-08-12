Быстрозарядное устройство для аккумулятора 18 В 2,5 А
Быстрозарядное устройство заряжает аккумулятор Kärcher 18 В/2,5 А·ч до 80% всего за 44 минуты и может использоваться для всех аккумуляторов на платформе 18 V Kärcher Battery Power.
Благодаря встроенному настенному кронштейну быстрозарядное устройство можно легко прикрепить к стене. Быстрозарядное устройство заряжает сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В/2.5 А·ч до 80% всего за 44 минуты. Его также можно использовать для зарядки всех других аккумуляторов на платформе Kärcher 18 V Battery Power.
Особенности и преимущества
Быстрозарядное устройствоЗаряжает аккумуляторную батарею 18 В / 2,5 Ач Kärcher Power до 80% за 44 минуты. Заряжает аккумуляторную батарею 18 В / 5,0 Ач Kärcher Power до 80% за 94 минуты.
Широкий спектр примененияСовместимость со всеми аккумуляторами Kärcher на платформе 18 В.
Крепление на стену.Для крепления на стену.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Время заряда быстрозарядным устройством
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Аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач:
44 мин (80 %) / 83 мин (100 %)
Аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач:
94 мин (80 %) / 143 мин (100 %)
|Зарядный ток (A)
|2,5
|Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В)
|100 - 240
|Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц)
|50 - 60
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,623
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,79
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|184 x 133 x 88
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Совместимая техника
- LMO 3-18
- LMO 3-18 Battery Set
- LMO 4-18 Dual
- LMO 4-18 Dual Battery Set
- LMO 5-18 Dual
- LMO 5-18 Dual Battery Set
- LTR 18-25 Battery
- LTR 18-25 Battery Set
- LTR 18-30 BATTERY SET
- LTR 18-30 Battery
- LTR 18-30 Battery Set
- LTR 3-18 Dual
- LTR 3-18 Dual Battery Set
- MFL 2-18
- OC 6-18
- OC 6-18 Premium Battery Set
- PCL 3-18