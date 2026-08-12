Благодаря встроенному настенному кронштейну быстрозарядное устройство можно легко прикрепить к стене. Быстрозарядное устройство заряжает сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В/2.5 А·ч до 80% всего за 44 минуты. Его также можно использовать для зарядки всех других аккумуляторов на платформе Kärcher 18 V Battery Power.