Завдяки вбудованому настінному кронштейну швидкозарядний пристрій можна легко прикріпити до стіни. Швидкозарядний пристрій заряджає змінний акумулятор Kärcher Battery Power 18 В/2.5 А·год до 80% всього за 44 хвилини. Його також можна використовувати для зарядки всіх інших акумуляторів на платформі Kärcher 18 V Battery Power.