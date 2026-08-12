Швидкозарядний пристрій для акумулятора 18 В 2,5 А
Швидкозарядний пристрій заряджає акумулятор Kärcher 18 В/2.5 А·год до 80% всього за 44 хвилини і може використовуватися для всіх акумуляторів на платформі 18 V Kärcher Battery Power.
Завдяки вбудованому настінному кронштейну швидкозарядний пристрій можна легко прикріпити до стіни. Швидкозарядний пристрій заряджає змінний акумулятор Kärcher Battery Power 18 В/2.5 А·год до 80% всього за 44 хвилини. Його також можна використовувати для зарядки всіх інших акумуляторів на платформі Kärcher 18 V Battery Power.
Особливості та переваги
Швидкозарядний пристрійЗаряджає акумуляторну батарею 18 В / 2,5 Ач Kärcher Power до 80% за 44 хвилини. Заряджає акумуляторну батарею 18 В / 5,0 Ач Kärcher Power до 80% за 94 хвилини.
Широкий спектр застосуванняСумісність з усіма апаратами Kärcher на акумуляторній платформі18 В.
Кріплення на стіну.Для кріплення до стіни.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Час заряду швидкозарядним пристроєм
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Акумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач:
44 хв (80 %) / 83 хв (100 %)
Акумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач:
94 хв (80 %) / 143 хв (100 %)
|Зарядний струм (A)
|2,5
|Напруга (підключення зарядного пристрою до мережі) (В)
|100 - 240
|Частота (підключення зарядного пристрою до мережі) (Гц)
|50 - 60
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,623
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,79
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|184 x 133 x 88
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