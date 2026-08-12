Швидкозарядний пристрій для акумулятора 18 В 2,5 А

Швидкозарядний пристрій заряджає акумулятор Kärcher 18 В/2.5 А·год до 80% всього за 44 хвилини і може використовуватися для всіх акумуляторів на платформі 18 V Kärcher Battery Power.

Завдяки вбудованому настінному кронштейну швидкозарядний пристрій можна легко прикріпити до стіни. Швидкозарядний пристрій заряджає змінний акумулятор Kärcher Battery Power 18 В/2.5 А·год до 80% всього за 44 хвилини. Його також можна використовувати для зарядки всіх інших акумуляторів на платформі Kärcher 18 V Battery Power.

Особливості та переваги
Швидкозарядний пристрій для акумулятора 18 В 2,5 А: Швидкозарядний пристрій
Швидкозарядний пристрій
Заряджає акумуляторну батарею 18 В / 2,5 Ач Kärcher Power до 80% за 44 хвилини. Заряджає акумуляторну батарею 18 В / 5,0 Ач Kärcher Power до 80% за 94 хвилини.
Швидкозарядний пристрій для акумулятора 18 В 2,5 А: Широкий спектр застосування
Широкий спектр застосування
Сумісність з усіма апаратами Kärcher на акумуляторній платформі18 В.
Швидкозарядний пристрій для акумулятора 18 В 2,5 А: Кріплення на стіну.
Кріплення на стіну.
Для кріплення до стіни.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 18 В.
Час заряду швидкозарядним пристроєм Акумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач:
44 хв (80 %) / 83 хв (100 %)

Акумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач:
94 хв (80 %) / 143 хв (100 %)
Зарядний струм (A) 2,5
Напруга (підключення зарядного пристрою до мережі) (В) 100 - 240
Частота (підключення зарядного пристрою до мережі) (Гц) 50 - 60
Колір чорний
Вага (кг) 0,623
Вага (з упаковкою) (кг) 0,79
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 184 x 133 x 88
Швидкозарядний пристрій для акумулятора 18 В 2,5 А
Швидкозарядний пристрій для акумулятора 18 В 2,5 А

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