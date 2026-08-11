Акумулятор 18 В 2,5 A
Змінний акумулятор 18 В/2.5 А·год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований РК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.
Стан акумулятора можна побачити завдяки інноваційній технології контролю в реальному часі "Real Time": вбудований РК-дисплей показує час роботи, що залишився, необхідну кількість часу на підзарядку і поточний рівень заряду – в залежності від пристрою, який використовується. Літій-іонні елементи гарантують стабільну продуктивність і запобігають саморозряду і ефекту пам'яті (втрата ємності через частковий розряд). Змінний акумулятор 18 В/2.5 А·год сумісний для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.
Особливості та переваги
Інноваційна технологія реального часуВбудований РК-дисплей постійно відображає стан заряду, час до закінчення процесу заряду і поточний запас часу роботи.
Акумуляторна платформа Kärcher 18 ВСумісність з усіма апаратами Kärcher на акумуляторній платформі Battery Power 18 В. Сумісність з усіма апаратами Kärcher на акумуляторній платформі Battery Power+ 18 В.
Потужні літій-іонні акумуляторні елементиЛітій-іонний акумулятор гарантує постійну потужність і характеризується низьким саморозрядом і відсутністю ефекту пім яті.
Автоматичний режим зберігання
- Продовжує термін служби елементів акумулятора.
Клас захисту IPX 5 — захищений від бризок води
- Надійний захист при використанні в умовах з можливістю потрапляння струменів води.
Ефективний контроль температури
- Ефективний розподіл тепла, що виділяється і інтелектуальна система управління акумулятором гарантують максимальну енерговіддачу.
Система інтелектуального моніторингу стану акумуляторних елементів
- Захищає акумулятор від перевантаження, перегріву і сильного розряду.
Міцний корпус
- Корпуси акумуляторів Kärcher відрізняються високою стійкістю до ударів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|18
|Ємність (Ач)
|2,5
|Джерело енергії (В т.ч)
|45
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,469
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,62
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|133 x 88 x 50
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