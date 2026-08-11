Стан акумулятора можна побачити завдяки інноваційній технології контролю в реальному часі "Real Time": вбудований РК-дисплей показує час роботи, що залишився, необхідну кількість часу на підзарядку і поточний рівень заряду – в залежності від пристрою, який використовується. Літій-іонні елементи гарантують стабільну продуктивність і запобігають саморозряду і ефекту пам'яті (втрата ємності через частковий розряд). Змінний акумулятор 18 В/2.5 А·год сумісний для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.