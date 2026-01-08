PrimoFlex® Basic 1/2" 3-lags – 20 m
20 m 1/2” 3-lags PrimoFlex® kvalitets haveslange i materialer uden ftalater. 12 års garanti.
20 m holdbar, 1/2” anti-twist 3-lags PrimoFlex® kvalitets haveslange i materialer uden ftalater, barium, cadmium og bly. UV resistent yderlag og inderlag, der hindre algevækst. Tåler temperaturer fra -20 til 65°C og et tryk på op til 24 bar. 12 års garanti.
Funktioner og fordele
12 års garanti
- Slidstyrke
3-lags
- Modstandsdygtig overfor knæk.
Maksimalt tryk: 24 bar
- Garanteret robusthed.
Let anvendelig haveslange med trykbestandig vævet forstærkning
- Let at anvende.
Meget temperaturbestandig fra 0 til +40°C.
- Garanteret robusthed.
Cadmium-, barium- og blyfri
- Skånsom overfor helbred og miljø
Mellemliggende lag, som er uigennemtrængeligt for lys forhindrer algevækst i slangen
- Garanteret robusthed og holdbarhed.
Phthalat-fri kvalitets haveslange
- Skånsom overfor helbred og miljø
Vejrbestandige anti-UV ydre lag
- Garanteret robusthed.
Specifikationer
Teknisk data
|Diameter
|1/2″
|Slangelængde (m)
|20
|Farve
|Gul
|Vægt (kg)
|2,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|285 x 285 x 115
Kompatible maskiner
- BP 1 Barrel Set
- BP 3 Garden Set Plus
- BP 4.500 Garden Set Plus
- BP 5.000 Garden Set Plus
- Basic bruser
- Basic slangevogn
- Basic vippesprinkler <220 kvm
- G 7.180
- HR 2.10 Set slangetromle
- HT 2.20 Set slangevogn
- HT 3.20 Set slangevogn
- HT 4.20 Set slangevogn
- HT 5.20 M Set slangevogn
- Hose hanger Plus
- K 2 Batteri
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium horizontal
- K 2 horizontal
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 FJ
- K 5 Modulær UM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary ED.
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K 7 WCM FJ
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- KHB 4-18 Batteri
- KHB 4-18 Batteri Sæt
- KHB 4-18 Plus Batteri Sæt
- KHB 6 Batteri
- KHB 6 Batterisæt
- Multi-funktionel brusepistol
- Multifunktionel 6 dial sprinkler MS 100
- Nozzle
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set
- PCL 4 Terrassevasker
- PCL 6
- Pulserende justerbar cirkelsprinkler␍<706 Kvm
- Regulation Nozzle
- Roterende sprinkler <113 kvm
- Sprøjtepistol
- Vandingsur WT 2.000
- Vandingsur WT 4
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Classic Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home T50
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150 *EU
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home T 150
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home T150 *EU
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Flex
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Home Wood T 350
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T 450
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Til vanding af køkkenhaver.
- Til vanding af krukker og potter.
- Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
- Til rengøring af små biler.