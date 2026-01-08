PrimoFlex® Basic 1/2" 3-lags – 20 m

20 m 1/2” 3-lags PrimoFlex® kvalitets haveslange i materialer uden ftalater. 12 års garanti.

20 m holdbar, 1/2” anti-twist 3-lags PrimoFlex® kvalitets haveslange i materialer uden ftalater, barium, cadmium og bly. UV resistent yderlag og inderlag, der hindre algevækst. Tåler temperaturer fra -20 til 65°C og et tryk på op til 24 bar. 12 års garanti.

Funktioner og fordele
12 års garanti
  • Slidstyrke
3-lags
  • Modstandsdygtig overfor knæk.
Maksimalt tryk: 24 bar
  • Garanteret robusthed.
Let anvendelig haveslange med trykbestandig vævet forstærkning
  • Let at anvende.
Meget temperaturbestandig fra 0 til +40°C.
  • Garanteret robusthed.
Cadmium-, barium- og blyfri
  • Skånsom overfor helbred og miljø
Mellemliggende lag, som er uigennemtrængeligt for lys forhindrer algevækst i slangen
  • Garanteret robusthed og holdbarhed.
Phthalat-fri kvalitets haveslange
  • Skånsom overfor helbred og miljø
Vejrbestandige anti-UV ydre lag
  • Garanteret robusthed.
Specifikationer

Teknisk data

Diameter 1/2″
Slangelængde (m) 20
Farve Gul
Vægt (kg) 2,3
Vægt inkl. emballage (kg) 2,3
Mål (L x B x H) (mm) 285 x 285 x 115
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Havevanding
  • Til vanding af køkkenhaver.
  • Til vanding af krukker og potter.
  • Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
  • Til rengøring af små biler.