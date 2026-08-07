Den innovative og kraftfulde rørrensnings-snavsfjerner (Ø 21 mm) kombinerer fordelene ved en snavsfjerner med egenskaberne fra rørrensedyser. Den roterende punktstråle på den roterende dyse er vinklet fremad og tager sig af selv det mest genstridige snavs. De tre stråler, som er vinklet 30° tilbage, sikrer den nødvendige fremdrift og garanterer nem håndtering.