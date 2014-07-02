Vandfilter

Vandfilteret beskyttelser højtryksrenseres pumper mod partikler i snavset vand.

Funktioner og fordele
Beskytter højtryks pumpen mod snavs og partikler i snavset vand
  • Forlænger højtryksrenserens levetid
  • Indholdet er altid synligt
Fjerner let snavs-partikler
  • Vaskbar
Specifikationer

Teknisk data

Farve Antracit
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 117 x 50 x 50
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Filtrerer snavsepartikler fra vandet.