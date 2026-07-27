Stardikomplekt Battery Power 18/25

Kärcheri stardikomplekt Battery Power 18/25 Starter Kit, kuhu kuulub 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatav reaalajatehnoloogiaga Kärcheri aku ja 18 V kiirlaadija. Kõikidele seadmetele, mis kasutavad Kärcheri 18 V akut.

Kiirelt täisvõimsusel ja kasutusvalmis: komplektiga kaasasolev kiirlaadija laeb 18 V/2,5 Ah Kärcheri vahetatava aku Battery Power 80%-ni kõigest 44 minutiga. Kärcheri stardikomplekt Battery Power 18/25 Starter Kit sobib kasutamiseks kõikide Kärcheri 18 V akudega seadmetega.

Omadused ja tulu
Uuenduslik reaalaja tehnoloogia (Real Time Technology)
  • LCD-ekraanile on alati kuvatud allesjäänud tööaeg, laadimisaeg ja aku laetuse tase.
18 V Battery Power vahetatav aku
  • Kasutamiseks kõikide Kärcheri 18 V akuplatvormi seadmetega.
18 V kiirlaadija
  • Laeb Kärcheri 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatava aku 80% peale 44 minutiga.
Võimsad liitiumioon akuelemendid
  • Tagab järjepideva töö, ennetades isetühjenemist ja mäluefekti.
Automaatne hoiurežiim
  • Pikendab akude eluiga
Kaitseklass IPX5 – kaitstud kõikidest suundadest tulevate veejugade eest
  • Kindel joavastane kaitse kasutuse ajal.
Tõhus temperatuuri reguleerimine
  • Maksimaalne kestvus tänu kuumuse tõhusale puhverdamisele ja aku nutikale haldusele.
Nutikas akutaseme jälgimine
  • Kaitseb akut ülekoormuse, ülekuumenemise ja täiesti tühjaks kulumise eest.
Tugev korpus
  • Kärcheri akukorpused on äärmiselt löögikindlad.
Seinakinnitus
  • Laadija puhtaks kinnitamiseks seinale.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Aku platvorm 18 V akuplatvorm
Aku tüüp Liitiumioonaku
Pinge (V) 18
Mahutavus (Ah) 2,5
aku laadimisaeg kiirlaadijaga 18 V / 2,5 Ah Battery Power aku:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
Väljundi võimsus (A) 2,5
Pinge (akulaadija toiteallikas) (V) 100 - 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz) 50 - 60
Värvus Must
Kaal (kg) 1,1
Kaal, sh pakend (kg) 1,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 184 x 133 x 126

Scope of supply

  • Aku: 18 V / 2,5 Ah Battery Power aku (1 tk)
  • Laadija: 18 V Battery Power kiirlaadija (1 tk)
Stardikomplekt Battery Power 18/25
Stardikomplekt Battery Power 18/25
Stardikomplekt Battery Power 18/25
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