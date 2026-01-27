PS 30 Plus súroló

A PS 30 Plus súroló kiegészíti a felülettisztító termékcsaládot. A 3 beépített magasnyomású fúvókával eltávolítja a makacs szennyeződéseket. A forgatható oldalsó fúvókával a sarkok, és élek is könnyedén hozzáférhetőek és megtisztítóhatóak.

Nagy nyomással a makacs szennyeződések ellen: A PS 30 Plus súroló ideális a makacs szennyeződések eltávolításához kis- és közepes felületekről. A 3 beépített magasnyomású fúvóka nem csak a ragyogó eredményekről, hanem az optimális felületi teljesítményről is gondoskodik. Minden sarokból hatékonyan eltávolítja a szennyeződést. 45 fokban elforgatható az oldalsó fúvóka. Kíváló védelem a kifröccsenő víz ellen.További előnye hogy a sok éllel, sarokkal rendelkező felületek, pl. lépcsők kíválóan megtisztíthatók. A súroló kefefeje 360 fokban elforgatható, ezért a nehezen elérhető helyekhez is könnyen hozzáfér. A maradék szennyezett víz egyszerűen eltávolítható minden sima felületről a beépített gumibetét penge segítségével.

Jellemzők és előnyök
PS 30 Plus súroló: Elforgatható oldalsó fúvóka
Elforgatható oldalsó fúvóka
Tökéletesen fröccsenésmentes tisztítás a sarkokban és élek mentén
PS 30 Plus súroló: A kefefej 360°-ban elfordítható
A kefefej 360°-ban elfordítható
Flexibilis használat a nehezen elérhető helyeken
PS 30 Plus súroló: Kefegyűrű (oldalsó fúvókánál is)
Kefegyűrű (oldalsó fúvókánál is)
Kifröccsenő víz elleni védelem függetlenül a fúvókabeállítástól
3 nagynyomású fúvóka
  • Makacs szennyeződések hatékony eltávolítása
Kompakt formatervezés
  • Lehetővé teszi a szűk helyeken történő tisztítást
A magasnyomás és a manuális kefenyomás kombinációja
  • Hatékonyabb tisztítást tesz lehetővé a hagyományos súroláshoz képest
Lehúzó gumiél
  • A szennyezett víz egyszerűen eltávolítható, a gumiél szerszám használat nélkül cserélhető
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,9
Csomagolási súly (kg) 1,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 749 x 264 x 768

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Lépcsők
  • Teraszok
  • Erkély
  • Autófeljárók
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.