Nagy nyomással a makacs szennyeződések ellen: A PS 30 Plus súroló ideális a makacs szennyeződések eltávolításához kis- és közepes felületekről. A 3 beépített magasnyomású fúvóka nem csak a ragyogó eredményekről, hanem az optimális felületi teljesítményről is gondoskodik. Minden sarokból hatékonyan eltávolítja a szennyeződést. 45 fokban elforgatható az oldalsó fúvóka. Kíváló védelem a kifröccsenő víz ellen.További előnye hogy a sok éllel, sarokkal rendelkező felületek, pl. lépcsők kíválóan megtisztíthatók. A súroló kefefeje 360 fokban elforgatható, ezért a nehezen elérhető helyekhez is könnyen hozzáfér. A maradék szennyezett víz egyszerűen eltávolítható minden sima felületről a beépített gumibetét penge segítségével.