Slange og tilkoblingssett til høytrykksvasker m/ 2 stk koblinger

Ideell som tilførselsslange for høytrykksvaskere.Inkluderer 10m 3/4" PrimoFlex® slange, 1 stk G3/4 kranadapter, 1 stk Universal slangekobling, 1 stk Universal slangekobling med Aqua Stop.

Egenskaper og fordeler
10 m 3/4" PrimoFlex® slange
G3/4 kranadapter
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge Gul
Vekt (kg) 2,4
Vekt inkludert emballasje (kg) 2,4
Mål (L x B x H) (mm) 370 x 370 x 105
Bruksområder
  • Hagevanning
  • For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.