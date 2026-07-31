Batteri 18 V - 5,0 Ah
18 V/ 5 Ah utskiftbart batteri med sanntidsteknologi, inkl. LCD Display som viser batterinivå. Passer til alle enheter i Kärcher 18 V Battery Power batteriplattform.
Hvorfor har mange batterier når ett er nok? 18 V / 5.0 Ah Battery Power utskiftbart batteri fra Kärcher kan brukes i alle Kärcher-enheter i vår 18 V Battery Power batteriplattform. Du slipper å kjøpe flere batterier. Litium-ion celler sørger for pålitelig og stabil strømtilførsel. Selvutlading og kapasitetstap på grunn av hyppig klattlading tilhører fortiden. Innovativ sanntidsteknologi med integrert LCD-skjerm viser gjenværende driftstid, ladestatus og batterikapasitet. Behagelige og myke berøringselementer sørger for at batteriet ikke glir, selv ikke på glatte eller skrå overflater.
Egenskaper og fordeler
Innovativ sanntidsteknologiIntegrert LCD display viser gjenværende driftstid, ladetid og ladestatus til enhver tid.
18 V Kärcher BatteriplattformFor bruk i alle 18 V Kärcher Battery Power batteriplattformer. For bruk i alle 18 V Kärcher Battery Power+ batteriplattformer.
Kraftige litium-ion cellerLitium-ion-batteriet sørger for konstant strøm, samtidig som det forhindrer selvutladning og tap av minneeffekt.
Automatisk oppbevaringsmodus
- Forlenger cellenes levetid.
IPX 5 sertifisert - beskyttet mot vannstråler med lavt trykk i minst tre minutter.
- Pålitelig beskyttelse under jobber som innebærer bruk av vann.
Effektiv temperaturovervåkning
- Topp ytelse takket være effektiv varmebuffer og intelligent batteristyring.
Smart cellemonitorering
- Beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og dyputladning.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|18
|Kapasitet (Ah)
|5
|Energi (Wh)
|90
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|134 x 88 x 73
Videoer
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