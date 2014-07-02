O-ringssats

Ersättnigsset O-ring, för enkelt byte av O-ringar och säkerhetspluggar. Passar tillbehör till högtryckstvättar.

Egenskaper och fördelar
Byte av O-ring(ar)
  • För enkelt byte av O-ringar och säkerhetspluggar. Passar tillbehör till högtryckstvättar.
Enkel att byta ut
  • Användarvänlig
O-ring(ar), ersättningsbar(a)
  • Lång livslängd
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Mått (L × B × H) (mm) 17 x 17 x 13
