PS 30 Plus skrubborste tar bort envis smuts med tre integrerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa. Tack vare det roterbara sidomunstycket rengörs alla hörn och kanter utan ansträngning.

Med högt tryck mot hårt sittande smuts är skrubborsten PS 30 Plus idealisk för att ta bort envis smuts på små till medelstora områden. De tre inbyggda högtrycksmunstyckena garanterar inte bara skinande resultat utan erbjuder även optimal områdesprestanda. För att rengöra alla hörn och kanter effektivt och utan ansträngning kan sidomunstycket roteras med 45 grader. Detta skyddar samtidigt användaren från stänkande vatten. Tack vare sin kompakta form är PS 30 Plus speciellt lämplig för rengöring av trappor. Även borsthuvudet är rörligt och flexibelt. Det kan roteras 360 grader för att rengöra svårnådda områden. Alla släta ytor kan skrapas av med den integrerade gummiskrapan efter rengöring. Det tar bort överflödigt smutsvatten snabbt och gör ytorna redo att användas direkt igen. Passar till alla Kärcher K2 - K7 högtryckstvättar.

Egenskaper och fördelar
PS 30 Plus Skrubborste: Svängbart sidomunstycke
Svängbart sidomunstycke
PS 30 Plus Skrubborste: Borsthuvudet kan vridas 360°
Borsthuvudet kan vridas 360°
PS 30 Plus Skrubborste: Borstring (finns även på sidomunstycket)
Borstring (finns även på sidomunstycket)
Tre högtrycksmunstycken
Kompakt design
Kombinationen av högtryck och manuellt borsttryck
Suglist
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,9
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,3
Mått (L × B × H) (mm) 749 x 264 x 768
Användningsområden
  • Trappor
  • Terrass
  • Balkong
  • Entréer och uppfarter
