PS 30 Plus Skrubborste
PS 30 Plus skrubborste tar bort envis smuts med tre integrerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa. Tack vare det roterbara sidomunstycket rengörs alla hörn och kanter utan ansträngning.
Med högt tryck mot hårt sittande smuts är skrubborsten PS 30 Plus idealisk för att ta bort envis smuts på små till medelstora områden. De tre inbyggda högtrycksmunstyckena garanterar inte bara skinande resultat utan erbjuder även optimal områdesprestanda. För att rengöra alla hörn och kanter effektivt och utan ansträngning kan sidomunstycket roteras med 45 grader. Detta skyddar samtidigt användaren från stänkande vatten. Tack vare sin kompakta form är PS 30 Plus speciellt lämplig för rengöring av trappor. Även borsthuvudet är rörligt och flexibelt. Det kan roteras 360 grader för att rengöra svårnådda områden. Alla släta ytor kan skrapas av med den integrerade gummiskrapan efter rengöring. Det tar bort överflödigt smutsvatten snabbt och gör ytorna redo att användas direkt igen. Passar till alla Kärcher K2 - K7 högtryckstvättar.
Egenskaper och fördelar
Svängbart sidomunstycke
Borsthuvudet kan vridas 360°
Borstring (finns även på sidomunstycket)
Tre högtrycksmunstycken
Kompakt design
Kombinationen av högtryck och manuellt borsttryck
Suglist
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|749 x 264 x 768
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
- K3 FJ
- K3 FJ Home
- K3 Horizontal
- K3 Power Control Car & Home
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Classic
- K4 Power Control Flex
- K4 Power Control Flex Home
- K4 Power Control Home
- K4 Power Control Home Flex Wood
- K4 Premium Power Control Flex
- K4 Premium Power Control Home Wood
- K5 Basic
Tidigare års produkter
- K 2 Basic
- K 2 Car & Home T50
- K 2 Full Control
- K 2 Premium Car & Home *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium House *EU
- K 2.100
- K 2.14 PLUS T50 *EU
- K 2.14 plus
- K 2.15 Plus
- K 2.20 M
- K 2.325
- K 2.400
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Premium Full Control Home
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Home Wood
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5.55 M & T 200
- K 5.68 MD plus
- K 5.700
Användningsområden
- Trappor
- Terrass
- Balkong
- Entréer och uppfarter
PS 30 Plus Skrubborste Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.