Roterande borste nylon, 500-800l/h, EASY!Lock

Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 500-800l/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. Temperaturbeständig upp till 60 °C

Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. Temperaturbeständig upp till 60 °C. Borste med M18 = art nr 4762-5610

Egenskaper och fördelar
Roterande, vattendriven tvättborste.
  • Ingen ytterligare motor för borstdrivning krävs.
  • Kompakt och lätt konstruktion.
Nylonborst
  • Ytor skyddas.
Hög mekanisk rengöringseffekt tack vare rotation
  • Enastående rengöringsprestanda.
  • Mindre tidsåtgång jämfört med vanliga tvättborstar.
Specifikationer

Tekniska data

Flödeshastighet (l/h) 500 - 1000
Material Nylon
Anslutningsgänga EASY!Lock
Vikt (kg) 1
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,2
Mått (L × B × H) (mm) 300 x 200 x 100