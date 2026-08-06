Roterande borste nylon, 500-800l/h, EASY!Lock
Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 500-800l/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. Temperaturbeständig upp till 60 °C
Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. Temperaturbeständig upp till 60 °C. Borste med M18 = art nr 4762-5610
Egenskaper och fördelar
Roterande, vattendriven tvättborste.
- Ingen ytterligare motor för borstdrivning krävs.
- Kompakt och lätt konstruktion.
Nylonborst
- Ytor skyddas.
Hög mekanisk rengöringseffekt tack vare rotation
- Enastående rengöringsprestanda.
- Mindre tidsåtgång jämfört med vanliga tvättborstar.
Specifikationer
Tekniska data
|Flödeshastighet (l/h)
|500 - 1000
|Material
|Nylon
|Anslutningsgänga
|EASY!Lock
|Vikt (kg)
|1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|300 x 200 x 100
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