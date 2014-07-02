Predĺženie vysokotlakovej hadice, 10 m, K3-K7

Predĺženie vysokotlakovej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m robustná kvalitná hadica Ø 8 pre dlhú životnosť. Pre stroje K3 - K7 od roku 2008 s prípojkou Quick Connect.

Predlžovacia vysokotlaková hadica pre pištoľ s prípojkou Quick Connect. 10 m dlhá predlžovacia vysokotaková hadica zabezpečuje vyššiu flexibilitu a rozširuje akčný rádius vysokotlakového čističa. Zapája sa jednoducho medzi pištoľ s rýchlospojkou Quick Connect a vysokotlakovú hadicu a hneď je práca jednoduchšia. Kvalitná robustná hadica Ø 8 je zosilnená textilný výpletom a disponuje ochranou proti zalomeniu hadice ako aj stabilnou mosadznou prípojkou s dlhou životnosťou. Predlžovacia hadica vydrží tlak až 160 barov a je dimenzovaná pre teploty do 60 ℃. Predlžovacia hadica sa dá samozrejme používať aj s čistiacimi prostriedkami. Hodí sa pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher pre domácnosť triedy K3 - K7.

Vlastnosti a výhody
10m predlžovacia hadica
  • Predĺženie akčného rádiusu, vyššia flexibilita
Prípojka Quick Connect
  • Systém rýchlospojky pre jednoduché pripojenie pištole a vysokotlakovej hadice.
Kvalitná hadica s priemerom 8 zosilnená textilným výpletom
  • Ochrana hadice pred zalomením
Špecifikácie

Technické údaje

Teplota (°C) max. 60
Max. tlak (bar) 180
Dĺžka (m) 10
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 1,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 240 x 240 x 85
Kompatibilné stroje