Дайте дорогу солнцу! Щёточная насадка iSolar 800 приводится во вращение потоком воды, имеет рабочую ширину 800 мм, и предназначена для подключения к аппаратм производительностью 700-1000 л / час. iSolar 800 оснащен двумя щетками встречного вращения, что позволяет работать на наклонных поверхностях без потери маневренности, и отлично подходит для очистки фотоэлектрических систем. Этому также способствует подвижное шарнирное крепление насадки. Такая технология не деформирует щетину и обеспечивает равномерное очищение. Щёточная насадка предназначена для очистки больших поверхностей, например, крупногабаритных систем, расположенных на крышах.