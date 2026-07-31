Дайте сонцю дорогу! Щітка Karcher iSolar 800, яка приводиться в обертання потоком води, з робочою шириною 800 мм, працює з апаратами продуктивністю 700-1000 л / год. iSolar 800 оснащено двома щітками зустрічного обертання. Це відмінно підходить для очищення фотоелектричних систем, дозволяє працювати на похилих поверхнях, без втрати маневреності та зручності керування насадкою. Цьому також сприяє рухомий кутовий шарнір голівки апарату. Така технологія не деформує щетину і забезпечує рівномірне очищення. Голівка щітки призначена для очищування великих поверхонь, наприклад, великогабаритних систем, розташованих на дахах.