iSolar 800 Advanced
Голівка щітки iSolar 800, яка приводиться в обертання потоком води, шириною 800 мм, працює з апаратами продуктивністю 700-1000 л / год. Має два диски зустрічного обертання, з гнучким кутовим з'єднанням. Щітка підходить для очищення фотоелектричних систем.
Дайте сонцю дорогу! Щітка Karcher iSolar 800, яка приводиться в обертання потоком води, з робочою шириною 800 мм, працює з апаратами продуктивністю 700-1000 л / год. iSolar 800 оснащено двома щітками зустрічного обертання. Це відмінно підходить для очищення фотоелектричних систем, дозволяє працювати на похилих поверхнях, без втрати маневреності та зручності керування насадкою. Цьому також сприяє рухомий кутовий шарнір голівки апарату. Така технологія не деформує щетину і забезпечує рівномірне очищення. Голівка щітки призначена для очищування великих поверхонь, наприклад, великогабаритних систем, розташованих на дахах.
Специфікації
Технічні характеристики
|Продуктивність (л/год)
|700 / 1000
|Температура води на вході (°C)
|макс. 40
|З'єднувальна різьба
|M 18
|Діаметр (мм)
|800
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,5
Сумісна техніка
Області застосування
- Системне рішення для очищення солнечних батарей
Запчастини для iSolar 800 Advanced
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.