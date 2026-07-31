Приспособление для чистки бочек BC 14/12 C
Приспособление для чистки бочек BC 14/12 с системой разбрызгивания предназначен для внутренней чистки бочек (в том числе дубовых) и других резервуаров объемом от 225 до 600 л.
С приспособлением для чистки бочек BC 14/12 процесс чистки станет легким и экономичным как никогда прежде. Больше не нужно тратить силы на то, чтобы перевернуть бочку – просто опустите приспособление прямо в бочку или другой резервуар и начинайте чистку. По окончании чистки достаточно простого движения рукой, чтобы быстро переключить приспособление с режима высокого давления на режим всасывания и привести бочку в состояние готовности к использованию. Вся схема настолько убедительна, что Государственный научно-исследовательский институт виноградарства и плодоводства в Вайнсберге даже использует наше приспособление для чистки бочек в учебных целях и мойки барриков.
Спецификации
Технические характеристики
|Привод
|Электрический
|Количество насадок (шт.)
|2
|Производительность (л/ч)
|1400
|Частота вращения (об/мин)
|62
|Монтажная длина (мм)
|315 - 900
|Напряжение (В)
|115 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Отверстие в емкости (мм)
|мин. 40
|Температура (°C)
|макс. 80
|Вес (кг)
|4,8
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1170
Совместимая техника
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic (с ручным барабаном и грязевой фрезой в стандартной комплектации)
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 М Classic
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
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