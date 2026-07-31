Пристрій для чищення бочок BC 14/12 C

Пристрій для чищення бочок BC 14/12 із системою розбризкування призначений для внутрішнього чищення бочок (у тому числі дубових) та інших резервуарів об'ємом від 225 до 600 л.

З пристосуванням для чищення бочок BC 14/12 процес чищення стане легким та економічним як ніколи раніше. Більше не потрібно витрачати сили на те, щоб перевернути бочку - просто опустіть пристрій прямо в бочку або інший резервуар і починайте чищення. Після закінчення чищення досить простого руху рукою, щоб швидко переключити пристрій з режиму високого тиску на режим всмоктування та привести бочку у стан готовності до використання. Вся схема настільки переконлива, що Державний науково-дослідний інститут виноградарства та плодівництва у Вайнсберзі навіть використовує наш пристрій для чищення бочок у навчальних цілях та миття бариків.

Специфікації

Технічні характеристики

Привід Електричний
Кількість насадок (шт.) 2
Продуктивність (л/год) 1400
Частота обертання (об/хв) 62
Монтажна довжина (мм) 315 - 900
Напруга (В) 115 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Отвір у ємності (мм) хв. 40
Температура (°C) макс. 80
Вага (кг) 4,8
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1170
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