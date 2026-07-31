Пристрій для чищення бочок BC 14/12 C
Пристрій для чищення бочок BC 14/12 із системою розбризкування призначений для внутрішнього чищення бочок (у тому числі дубових) та інших резервуарів об'ємом від 225 до 600 л.
З пристосуванням для чищення бочок BC 14/12 процес чищення стане легким та економічним як ніколи раніше. Більше не потрібно витрачати сили на те, щоб перевернути бочку - просто опустіть пристрій прямо в бочку або інший резервуар і починайте чищення. Після закінчення чищення досить простого руху рукою, щоб швидко переключити пристрій з режиму високого тиску на режим всмоктування та привести бочку у стан готовності до використання. Вся схема настільки переконлива, що Державний науково-дослідний інститут виноградарства та плодівництва у Вайнсберзі навіть використовує наш пристрій для чищення бочок у навчальних цілях та миття бариків.
Специфікації
Технічні характеристики
|Привід
|Електричний
|Кількість насадок (шт.)
|2
|Продуктивність (л/год)
|1400
|Частота обертання (об/хв)
|62
|Монтажна довжина (мм)
|315 - 900
|Напруга (В)
|115 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Отвір у ємності (мм)
|хв. 40
|Температура (°C)
|макс. 80
|Вага (кг)
|4,8
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1170
Сумісна техніка
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic (ручний барабан для шланга та грязьова фреза у стандартній комплектації)
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
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