З пристосуванням для чищення бочок BC 14/12 процес чищення стане легким та економічним як ніколи раніше. Більше не потрібно витрачати сили на те, щоб перевернути бочку - просто опустіть пристрій прямо в бочку або інший резервуар і починайте чищення. Після закінчення чищення досить простого руху рукою, щоб швидко переключити пристрій з режиму високого тиску на режим всмоктування та привести бочку у стан готовності до використання. Вся схема настільки переконлива, що Державний науково-дослідний інститут виноградарства та плодівництва у Вайнсберзі навіть використовує наш пристрій для чищення бочок у навчальних цілях та миття бариків.