RM 650 Čistič autoskel, 500ml

Čistič autoskel RM 650 je ideální pro mytí oken a zrcátek automobilů beze šmouh a odlesků. Spolehlivě odstraní hmyz, otisky prstů i nečistoty z ulic.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (ml) 500
Jednotka balení (Kusy) 8
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 80 x 80 x 250
RM 650 Čistič autoskel, 500ml
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Čelní skla
  • Okna a skleněné plochy