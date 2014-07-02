O-ringe sæt til højtryksrensere

O-ringe erstatningssæt til nem udskiftning af O-ringe og sikkerhedsbøsninger i tilbehør til højtryksrensere.

Funktioner og fordele
Udskiftning af O-ring(e)
  • Nem udskiftning af O-ringe og sikkerheds split til højtryksrensertilbehør
Nem udskiftning
  • Meget brugervenlig
Erstatnings O-ring(e)
  • Lang levetid
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Mål (L x B x H) (mm) 17 x 17 x 13