O-ringe sæt til højtryksrensere
O-ringe erstatningssæt til nem udskiftning af O-ringe og sikkerhedsbøsninger i tilbehør til højtryksrensere.
Funktioner og fordele
Udskiftning af O-ring(e)
- Nem udskiftning af O-ringe og sikkerheds split til højtryksrensertilbehør
Nem udskiftning
- Meget brugervenlig
Erstatnings O-ring(e)
- Lang levetid
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Mål (L x B x H) (mm)
|17 x 17 x 13
Kompatible maskiner
- K 2 Batteri
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium horizontal
- K 2 horizontal
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Comfort Premium Veranda BB
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 FJ
- K 5 Modulær UM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary ED.
- K 5 Premium
- K 5 Premium Plus
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 6 Comfort Premium Home
- K 6 Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K 7 Pro Comfort Premium Connect Home
- K 7 WCM FJ
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster