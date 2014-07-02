Sandblæsning sæt

Sandblæsningssæt (sand- og vådstråling) – bruges sammen med Kärchers sandblæsnings sand til at fjerne rust, maling og ekstremt genstridigt snavs.

Funktioner og fordele
Sand og vådstråling med højtryk
  • Forbedret rengøring
Særlig stærk
  • Fjerner rust, maling og genstridigt snavs
Fuld rengøringseffekt
  • Fjerner effektivt genstridigt snavs
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 1,2
Vægt inkl. emballage (kg) 1,3
Mål (L x B x H) (mm) 525 x 110 x 100
Anvendelsesområder
  • Fjerner rust og maling.
  • Selv genstridige snavs
