Stardikomplekt Battery Power 18/50
Komplekti kuulub 18 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku ja 18 V kiirlaadija: Kärcheri stardikomplekt Battery Power 18/50 Starter Kit sobib kasutamiseks kõikide Kärcheri 18 V akudega seadmetega.
18 V kiirlaadija laeb 18 V/5,0 Ah Kärcheri reaalajatehnoloogiaga vahetatava aku Battery Power 80%-ni kõigest 94 minutiga. Kärcheri stardikomplekt Battery Power 18/50 Starter Kit sobib kasutamiseks kõikide Kärcheri 18 V akudega seadmetega.
Omadused ja tulu
Uuenduslik reaalaja tehnoloogia (Real Time Technology)LCD-ekraanile on alati kuvatud allesjäänud tööaeg, laadimisaeg ja aku laetuse tase.
18 V Battery Power vahetatav akuKasutamiseks kõikide Kärcheri 18 V akuplatvormi seadmetega.
18 V kiirlaadijaLaeb Kärcheri 18 V/5,0 Ah Battery Power vahetatava aku 80% peale 94 minutiga.
Võimsad liitiumioon akuelemendid
- Tagab järjepideva töö, ennetades isetühjenemist ja mäluefekti.
Automaatne hoiurežiim
- Pikendab akude eluiga
Kaitseklass IPX5 – kaitstud kõikidest suundadest tulevate veejugade eest
- Kindel joavastane kaitse kasutuse ajal.
Tõhus temperatuuri reguleerimine
- Maksimaalne kestvus tänu kuumuse tõhusale puhverdamisele ja aku nutikale haldusele.
Nutikas akutaseme jälgimine
- Kaitseb akut ülekoormuse, ülekuumenemise ja täiesti tühjaks kulumise eest.
Seinakinnitus
- Laadija puhtaks kinnitamiseks seinale.
Tugev korpus
- Kärcheri akukorpused on äärmiselt löögikindlad.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Mahutavus (Ah)
|5
|aku laadimisaeg kiirlaadijaga
|
18 V / 5,0 Ah Battery Power aku:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
|Väljundi võimsus (A)
|2,5
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|1,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|184 x 133 x 147
Scope of supply
- Aku: 18 V / 5,0 Ah Battery Power aku (1 tk)
- Laadija: 18 V Battery Power kiirlaadija (1 tk)
Videos
Kokkusobivad masinad
- Akukettsaag CNS 18-30 (Ilma aku ja laadijata)
- Akutoitel lehepuhur LBL 2 (Ilma aku ja laadijata)
- Akutoitel lehepuhur- imur BLV 18-200 (Ilma aku ja laadijata)
- Akutoitel muru- ja põõsakäärid GSH 18-20 (Ilma aku ja laadijata)
- Akutoitel murutrimmer LTR 18-25 (Ilma aku ja laadijata)
- Akutoitel murutrimmer LTR 18-30 (Ilma aku ja laadijata)
- Akutoitel murutrimmer LTR 18-30 Limited Edition (ilma aku ja laadijata)
- Akutoitel teleskoopkettsaag PSW 18-20 (Ilma aku ja laadijata)
- Akutoitel tuhaimur AD 2 aku komplektiga
- HGE 18-45 Battery Set
- HGE 18-50 Battery Set
- HGE 2-18 BATTERY SET
- HGE 3-18
Lisatarvikud
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