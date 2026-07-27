Stardikomplekt Battery Power 18/50

Komplekti kuulub 18 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku ja 18 V kiirlaadija: Kärcheri stardikomplekt Battery Power 18/50 Starter Kit sobib kasutamiseks kõikide Kärcheri 18 V akudega seadmetega.

18 V kiirlaadija laeb 18 V/5,0 Ah Kärcheri reaalajatehnoloogiaga vahetatava aku Battery Power 80%-ni kõigest 94 minutiga. Kärcheri stardikomplekt Battery Power 18/50 Starter Kit sobib kasutamiseks kõikide Kärcheri 18 V akudega seadmetega.

Omadused ja tulu
Stardikomplekt Battery Power 18/50: Uuenduslik reaalaja tehnoloogia (Real Time Technology)
Uuenduslik reaalaja tehnoloogia (Real Time Technology)
LCD-ekraanile on alati kuvatud allesjäänud tööaeg, laadimisaeg ja aku laetuse tase.
Stardikomplekt Battery Power 18/50: 18 V Battery Power vahetatav aku
18 V Battery Power vahetatav aku
Kasutamiseks kõikide Kärcheri 18 V akuplatvormi seadmetega.
Stardikomplekt Battery Power 18/50: 18 V kiirlaadija
18 V kiirlaadija
Laeb Kärcheri 18 V/5,0 Ah Battery Power vahetatava aku 80% peale 94 minutiga.
Võimsad liitiumioon akuelemendid
  • Tagab järjepideva töö, ennetades isetühjenemist ja mäluefekti.
Automaatne hoiurežiim
  • Pikendab akude eluiga
Kaitseklass IPX5 – kaitstud kõikidest suundadest tulevate veejugade eest
  • Kindel joavastane kaitse kasutuse ajal.
Tõhus temperatuuri reguleerimine
  • Maksimaalne kestvus tänu kuumuse tõhusale puhverdamisele ja aku nutikale haldusele.
Nutikas akutaseme jälgimine
  • Kaitseb akut ülekoormuse, ülekuumenemise ja täiesti tühjaks kulumise eest.
Seinakinnitus
  • Laadija puhtaks kinnitamiseks seinale.
Tugev korpus
  • Kärcheri akukorpused on äärmiselt löögikindlad.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Aku platvorm 18 V akuplatvorm
Aku tüüp Liitiumioonaku
Pinge (V) 18
Mahutavus (Ah) 5
aku laadimisaeg kiirlaadijaga 18 V / 5,0 Ah Battery Power aku:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
Väljundi võimsus (A) 2,5
Pinge (akulaadija toiteallikas) (V) 100 - 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz) 50 - 60
Värvus Must
Kaal (kg) 1,4
Kaal, sh pakend (kg) 1,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 184 x 133 x 147

Scope of supply

  • Aku: 18 V / 5,0 Ah Battery Power aku (1 tk)
  • Laadija: 18 V Battery Power kiirlaadija (1 tk)
Stardikomplekt Battery Power 18/50
Stardikomplekt Battery Power 18/50
Stardikomplekt Battery Power 18/50
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