Pesuharja, pyörivä, vihreä, kova

Pyörivä pesuharja / rullaharja, jonka kovat harjakset sopivat hyvin mekaanista hankausta kestävien pintojen ja pinttyneen lian pesuun.

Harja on suunniteltu käytättäväksi yhdessä 500-pyöritinmoottorin kanssa (1.762-584.0)

Ominaisuudet ja edut
Hyvä ulottuvuus myös reunoihin ja kulmiin
  • Rullan päissä olevat harjakset muotoiltu viistoon jolloin myös reunat saadaan hyvin puhtaiksi
  • Ei jätä raitoja
Selkä värikoodaus
  • Värikoodaus neuvoo käyttäjää harjan valinnassa
Nopea vaihtaa
  • Nopea harjanvaihto pikalukituksen avulla
Tiedot

Tekniset tiedot

Syöttöveden lämpötila (°C) 40
Väri vihreä
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,6
Videot
Käyttökohteet
  • Ulkona olevien kivilaattojen ja terassien puhdistamiseen
  • Tiili- ja kiviseinien puhdistamiseen