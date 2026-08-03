Električni generator PGG 6/1
Sa snagom od 5 kW oduševljava sinkroni generator na benzin PGG 6/1 s do 10 sati autonomnog električnog napajanja u brojnim industrijskim i komunalnim primjenama.
S pogonom na snažni i pouzdani 4-taktni benzinski motor (EU STAGE V), naš sinkroni generator PGG 6/1 snage 5 kW jamči autonomno električno napajanje na gradilištima, u poljoprivredi ili u komunalnim poduzećima. Pritom veliki spremnik od 25 l omogućuje dugotrajan rad do 10 sati (pri punoj snazi do 6,5 sati), dok robusni čelični okvir, kotači otporni na kvarove i preklopiva ručka za guranje osiguravaju maksimalnu mobilnost čak i u teškim uvjetima uporabe. Zahvaljujući 2 utičnicama sa zaštitnim kontaktom i 1 plavoj Caravan utičnici (izmjenična struja, 1-fazna) s automatskim regulatorom napona (AVR), uređaj ima dovoljno mogućnosti priključivanja za rad najrazličitijih uređaja. Usavršena tehnika sigurnosti sa zaštitom od preopterećenja i nedostatka ulja štiti uređaj jednostavan za rukovanje od oštećenja.
Značajke i prednosti
Vrlo jednostavno rukovanjeKotači zaštićeni od defekata jamče trajno veliku mobilnost. Funkcija električnog pokretanja za komforno i brzo pokretanje benzinskog motora.
Visok stupanj pouzdanosti i sigurnostiS automatskim regulatorom napona (AVR), koji daje konstantan napon.
Vrlo snažanSinkroni generator od 230 V pouzdano osigurava kontinuiranu snagu od 5,5 kW. Snažan benzinski motor za radove min. 6,5 sati po punjenju spremnika.
Rad s visokotlačnim čistačima Kärcher
- Za uporabu visokotlačnih čistača u područjima bez vanjskog električnog napajanja.
- Prikladan za odabrane, 1-fazne visokotlačne čistače.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|75
|Nazivna snaga (kW)
|5
|Snaga (kW)
|5,5
|Vrsta pogona
|Benzin
|Zapremina (cm³)
|390
|Snaga motora (kW/ks)
|8,5 / 11,6
|Potrošnja goriva (l/h)
|3,8
|Sadržaj spremnika (l)
|25
|Vrijeme rada na 50% izlaza (h)
|10
|Vrijeme rada na 100% izlaza (h)
|6,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|92,4
|Težina bez pribora (kg)
|84,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|743 x 713 x 670
Opseg isporuke
- Prikaz radnog stanja
- Izlaz istosmjerne struje (12 V)
- Stupanj zaštite IP 23
- Zaštita od manjka ulja i preopterećenja
- Prikaz goriva
- 2 monofazne utične tip F
- Monofazna utičnica CEE (32 A)
- Automatski regulator napona (AVR)
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Samostalan izvor struje za općine, npr. za usisavače
- Samostalan izvor struje u građevini, npr. za kutne brusilice
- Samostalan izvor struje u poljoprivredi, npr. za visokotlačne čistače
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