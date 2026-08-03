Električni generator PGG 6/1

Sa snagom od 5 kW oduševljava sinkroni generator na benzin PGG 6/1 s do 10 sati autonomnog električnog napajanja u brojnim industrijskim i komunalnim primjenama.

S pogonom na snažni i pouzdani 4-taktni benzinski motor (EU STAGE V), naš sinkroni generator PGG 6/1 snage 5 kW jamči autonomno električno napajanje na gradilištima, u poljoprivredi ili u komunalnim poduzećima. Pritom veliki spremnik od 25 l omogućuje dugotrajan rad do 10 sati (pri punoj snazi do 6,5 sati), dok robusni čelični okvir, kotači otporni na kvarove i preklopiva ručka za guranje osiguravaju maksimalnu mobilnost čak i u teškim uvjetima uporabe. Zahvaljujući 2 utičnicama sa zaštitnim kontaktom i 1 plavoj Caravan utičnici (izmjenična struja, 1-fazna) s automatskim regulatorom napona (AVR), uređaj ima dovoljno mogućnosti priključivanja za rad najrazličitijih uređaja. Usavršena tehnika sigurnosti sa zaštitom od preopterećenja i nedostatka ulja štiti uređaj jednostavan za rukovanje od oštećenja.

Značajke i prednosti
Električni generator PGG 6/1: Vrlo jednostavno rukovanje
Vrlo jednostavno rukovanje
Kotači zaštićeni od defekata jamče trajno veliku mobilnost. Funkcija električnog pokretanja za komforno i brzo pokretanje benzinskog motora.
Električni generator PGG 6/1: Visok stupanj pouzdanosti i sigurnosti
Visok stupanj pouzdanosti i sigurnosti
S automatskim regulatorom napona (AVR), koji daje konstantan napon.
Električni generator PGG 6/1: Vrlo snažan
Vrlo snažan
Sinkroni generator od 230 V pouzdano osigurava kontinuiranu snagu od 5,5 kW. Snažan benzinski motor za radove min. 6,5 sati po punjenju spremnika.
Rad s visokotlačnim čistačima Kärcher
  • Za uporabu visokotlačnih čistača u područjima bez vanjskog električnog napajanja.
  • Prikladan za odabrane, 1-fazne visokotlačne čistače.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 230
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 75
Nazivna snaga (kW) 5
Snaga (kW) 5,5
Vrsta pogona Benzin
Zapremina (cm³) 390
Snaga motora (kW/ks) 8,5 / 11,6
Potrošnja goriva (l/h) 3,8
Sadržaj spremnika (l) 25
Vrijeme rada na 50% izlaza (h) 10
Vrijeme rada na 100% izlaza (h) 6,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 92,4
Težina bez pribora (kg) 84,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 743 x 713 x 670

Opseg isporuke

  • Prikaz radnog stanja
  • Izlaz istosmjerne struje (12 V)
  • Stupanj zaštite IP 23
  • Zaštita od manjka ulja i preopterećenja
  • Prikaz goriva
  • 2 monofazne utične tip F
  • Monofazna utičnica CEE (32 A)
  • Automatski regulator napona (AVR)
Električni generator PGG 6/1
Električni generator PGG 6/1
Videos
Područja primjene
  • Samostalan izvor struje za općine, npr. za usisavače
  • Samostalan izvor struje u građevini, npr. za kutne brusilice
  • Samostalan izvor struje u poljoprivredi, npr. za visokotlačne čistače
Pronađi rezervne dijelove

Pronađite rezervne dijelove i dijagrame za svoju Kärcher opremu za čišćenje. Odaberite "Pronađi rezervne dijelove" za početak pretraživanja ili se obratite svom ovlaštenom Kärcher prodavaču ili partneru.

Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH