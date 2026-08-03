S pogonom na snažni i pouzdani 4-taktni benzinski motor (EU STAGE V), naš sinkroni generator PGG 6/1 snage 5 kW jamči autonomno električno napajanje na gradilištima, u poljoprivredi ili u komunalnim poduzećima. Pritom veliki spremnik od 25 l omogućuje dugotrajan rad do 10 sati (pri punoj snazi do 6,5 sati), dok robusni čelični okvir, kotači otporni na kvarove i preklopiva ručka za guranje osiguravaju maksimalnu mobilnost čak i u teškim uvjetima uporabe. Zahvaljujući 2 utičnicama sa zaštitnim kontaktom i 1 plavoj Caravan utičnici (izmjenična struja, 1-fazna) s automatskim regulatorom napona (AVR), uređaj ima dovoljno mogućnosti priključivanja za rad najrazličitijih uređaja. Usavršena tehnika sigurnosti sa zaštitom od preopterećenja i nedostatka ulja štiti uređaj jednostavan za rukovanje od oštećenja.