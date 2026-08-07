Роликовая щетка 500, средней жесткости

Щеточная насадка средней жесткости для применения с приводом, приводимым в действие потоком воды (4.762-584.0). Подходит для чистки чувствительных фасадов, пленочных и текстильных тентов. Легко заменяется и надежно прикрепляется к приводу.

Особенности и преимущества
Тщательная очистка до самого края
  • Боковой венец щетины амортизирует удары и позволяет очищать поверхности вплотную к краям.
  • Наклонное расположение щетины в центральной части щетки исключает образование полос.
Интуитивная цветовая кодировка
  • Цветовая кодировка облегчает выбор подходящей щеточной насадки.
Механизм для быстрой замены
  • Быстрая замена щеток для оптимального решения различных задач чистки.
Спецификации

Технические характеристики

Температура воды на входе (°C) 40
Цвет красный
Вес (с упаковкой) (кг) 1,731

Видео

Области применения
  • Для чистки фасадов из натурального камня, оштукатуренных или деревянных фасадов
  • Для чистки рольставней и жалюзи
  • Для чистки текстильных и пленочных тентов
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Created with AI (artificial intelligence)

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