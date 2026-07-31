FloorPro Rengjøringsmiddel EXTRA RM 780, 20l

Polymerbasert rengjøringsmiddel uten lagoppbygging for vedlikeholdsrengjøring av alle vannbestandige, harde og elastiske gulv. Sklisikre egenskaper i samsvar med DIN V 18032-2:2001-04.

FloorPro Wipe Care Extra RM 780 er det ideelle hverdagsrengjøringsmiddelet etter påføring med våre RM 784 Care Dispersion og RM 782 Protect Dispersion. Rengjørings- og pleiemiddelet basert på vannløselige polymerer danner ikke lag på overflater, fjerner fett, olje og mineralforurensning på en pålitelig måte og er også egnet for mer delikate gulvbelegg som elastomer (gummi) eller PVC. Det kan også brukes på dissipative ESD-gulv, og takket være sine sklisikre egenskaper bekreftet av eksperter i samsvar med DIN V 18032-2:2001-04, er det spesielt egnet for rengjøring i sports- og flerbrukshaller. Den lavskummende FloorPro Wipe Care Extra RM 780 er utviklet for bruk med gulvvaskere samt for klassisk manuell rengjøring. Fagfolk innen byggrengjøringssektoren drar også nytte av den høye brukersikkerheten til det giftfrie middelet.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 20
Forpakning (Stk) 1
pH 9
Vekt (kg) 20
Vekt inkludert emballasje (kg) 21,7
Mål (L x B x H) (mm) 270 x 240 x 430
FloorPro Rengjøringsmiddel EXTRA RM 780, 20l
FloorPro Rengjøringsmiddel EXTRA RM 780, 20l
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Rengjøring av gulv
Tilbehør