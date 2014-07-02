Underspolningsrör

Extra långt spolrör för rengöring av exempelvis takrännor och underrede på bilar. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.

Extra långt spolrör (ca 1 m) för enkel rengöring av svåråtkomliga områden, t.ex. takrännor eller underrede på bilar. Passar Kärcher K2 - K7 högtryckstvättar.

Egenskaper och fördelar
Extra långt spolrör (ca 1 m)
  • Enkel rengöring av svåråtkomliga ytor, exempelvis rännor och undersidan av fordon.
Effektiv rengöring med högtryck
  • Kraftfull och effektiv rengöring
Högtrycksstråle
  • Tar bort envist smuts och rengör jämt
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,6
Mått (L × B × H) (mm) 930 x 43 x 116
Videos
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
  • Svåråtkomliga ytor (hörn, springor, mellanrum etc.)
  • Soptunnor
  • Rengöring av vattentunnor.
  • Rengöring av hjulhus.
  • Rengöring av tunnor.
  • Trappor
Underspolningsrör Sök reservdelar

Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.