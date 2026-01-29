WB 7 Plus 3-i-1

Särskilt mångsidig tack vare sin intelligenta kombination: WB 7 Plus 3-i-1-tvättborsten kombinerar en skumstråle, ett högtrycks-flatmunstycke och en mjuk borste i en produkt.

Smart kombinerad: WB 7 Plus 3-i-1 tvättborste kombinerar tre viktiga funktioner i en enda produkt. Applicera skum, lossa envis smuts med en högtrycks-flatspray eller arbeta särskilt noggrant men försiktigt med en mjuk borste – allt är möjligt utan att behöva byta tillbehör en enda gång. Den önskade funktionen väljs med en spak i borstens greppområde. Det gör att tvättborsten är särskilt mångsidig, sparar tid, är bekväm och garanterar alltid perfekta rengöringsresultat – även på ömtåliga ytor som färg, glas eller plast. Den integrerade tvättmedelstanken gör att användarna kan arbeta längre utan att fylla på.

Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,8
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,4
Mått (L × B × H) (mm) 377 x 264 x 223
Användningsområden
  • Trädgård/terrass/balkongmöbler
  • Persienner/jalusier
  • Garagedörrar
  • Fordon
  • Motorcyklar och skotrar
  • Uterum
  • Balkonginklädnader
  • Fönsterbleck
  • Insynsskyddselement
