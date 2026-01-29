Smart kombinerad: WB 7 Plus 3-i-1 tvättborste kombinerar tre viktiga funktioner i en enda produkt. Applicera skum, lossa envis smuts med en högtrycks-flatspray eller arbeta särskilt noggrant men försiktigt med en mjuk borste – allt är möjligt utan att behöva byta tillbehör en enda gång. Den önskade funktionen väljs med en spak i borstens greppområde. Det gör att tvättborsten är särskilt mångsidig, sparar tid, är bekväm och garanterar alltid perfekta rengöringsresultat – även på ömtåliga ytor som färg, glas eller plast. Den integrerade tvättmedelstanken gör att användarna kan arbeta längre utan att fylla på.