Podaljšana cev

Praktična podaljševalna cev za še večji delovni radij. Podaljšek sesalne cevi je posebno priporočljiv za sesanje težko dostopnih mest, kot so npr. visoki stropi. Sesalna cev je dolga 0,5 m in ima premer 35 mm.

Značilnosti in prednosti
Za težko dostopna mesta, kot so visoki stropi, globoki svetlobni jaški itd.
Primerno za vse Kärcher Home & Garden večnamenske sesalnike
Specifikacije

Tehnični podatki

Standardna nominalna širina (mm) 35
Barva Črna
Teža (Kg) 0,12
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,253
Mere (D × Š × V) (mm) 480 x 40 x 40
Področja uporabe
  • Visoki stropi
  • Vodnjaki