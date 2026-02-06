Podaljšana cev
Praktična podaljševalna cev za še večji delovni radij. Podaljšek sesalne cevi je posebno priporočljiv za sesanje težko dostopnih mest, kot so npr. visoki stropi. Sesalna cev je dolga 0,5 m in ima premer 35 mm.
Značilnosti in prednosti
Za težko dostopna mesta, kot so visoki stropi, globoki svetlobni jaški itd.
Primerno za vse Kärcher Home & Garden večnamenske sesalnike
Specifikacije
Tehnični podatki
|Standardna nominalna širina (mm)
|35
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,12
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,253
|Mere (D × Š × V) (mm)
|480 x 40 x 40
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2-18
- WD 2-18 Battery Set
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35 Car
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/6/22T
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Visoki stropi
- Vodnjaki