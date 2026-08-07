Vysokotlaková hadica, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Vysokotlaková hadica na oboch koncoch s ručným závitovým spojom EASY!Lock (DN 6) a dĺžkou 10 m. Hodí sa do 250 bar a má systém ANTI!Twist.

Vysokotlaková hadica na oboch koncoch s ručným závitovým spojom EASY!Lock (DN 6) a dĺžkou 10 m. Hodí sa do 250 bar a má systém ANTI!Twist.

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer ( ) ID 6
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 250
Dĺžka (m) 10
Pripájací závit 2 x EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,9
Vysokotlaková hadica, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
Kompatibilné stroje