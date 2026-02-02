Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 20 m
20 m dlouhá zahradní hadice PrimoFlex® 1/2" odolná proti zlomení. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.
Zahradní hadice PrimoFlex® o průměru 1/2" a délce 20 m je vhodná pro zavlažování malých až velkých ploch a zahrad. Trojvrstvá zavlažovací hadice s tkaným vyztužením odolným proti tlaku neobsahuje ftaláty, kadmium, barium a olovo a tím neškodí zdraví. Vnější vrstva je odolná proti UV a počasí. Ochranný materiál a mezivrstva, která nepropouští světlo, zabraňuje vytváření řas v hadici. Průtržný tlak je 24 bar. Mimo to se zahradní hadice na vodu vyznačuje vysokou odolností proti teplotám od -20 do 65° C. Na tuto zahradní hadici poskytujeme záruku 12 let. Zahradní hadice ze zavlažovací řady Kärcher jsou velmi flexibilní, robustní a odolné proti zlomení. Přednosti jsou jasné: dlouhá životnost a jednoduchá manipulace. Zavlažování s Kärcherem znamená chytré zavlažování.
Charakteristické znaky a výhody
12 let záruka
- Dlouhá životnost
3 vrstvy
- Odolné proti zlomení
Průtržný tlak 24 bar
- Robustní
Dobře ovladatelná zahradní hadice se tkanou vložkou odolnou proti tlaku
- Pro snadnou manipulaci.
Vysoká teplotní odolnost od 0 do +40 °C
- Robustní
Bez obsahu kadmia, baria a olova
- Šetrná vůči zdraví a životnímu prostředí
Mezivrstva nepropouštějící světlo zabraňuje tvorbě řas v hadici
- Robustní s dlouhou životností
Kvalitní zahradní hadice bez ftalátů
- Šetrná vůči zdraví a životnímu prostředí
Vnější vrstva odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům
- Robustní
Specifikace
Technické údaje
|Průměr
|1/2″
|Délka hadice (m)
|20
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost (kg)
|2,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|285 x 285 x 115
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
- BP 1 Barrel Set
- BP 5.000 Garden Set Plus
- G 7.180 s benzinovým pohonem
- HR 2.10 Set
- HR 3
- HR 3.20 Set
- HR 4
- HT 2
- HT 2.20 Set
- HT 3
- HT 3.20 Set
- HT 4
- HT 4.20 Set
- HT 5 M
- HT 5.20 M Set
- HT 6 M
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Power Control Car
- K 2 Premium
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Home T5
- K 3 Premium
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 WCM
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Pro Comfort Premium Connect Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Plus Battery Set MJ
- Kruhový zavlažovač RS 120/2
- Kruhový zavlažovač RS 130/3
- Kruhový, sektorový zavlažovač PS 300
- Multifunkční plošný zavlažovač MS 100
- Obdélníkový zavlažovač OS 3.220
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set
- PCL 4
- PCL 6
- Rozprašovací zavlažovač CS 90 Spike
- Rozprašovací zavlažovač CS 90 Vario
- Zalévací tyč
- Zavlažovací hodiny WT 2
- Zavlažovací hodiny WT 4
- Zavlažovací pistole
- Zavlažovací pistole multifunkční
- Zavlažovací tryska
- Zavlažovací tryska s regulací
- Závěsný držák na hadici
- Závěsný držák na hadici plus
Produkty, které se již nevyrábí
- BP 3 Garden Set
- G 4.10 M s benzinovým pohonem
- G 7.10 M s benzinovým pohonem
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home
- K 2 Compact Home model 2019
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition Home
- K 2.120
- K 2.200 Balcony
- K 2.300
- K 2.390 T50 *EU
- K 2.425
- K 2.425 T50
- K 2.800 eco!ogic
- K 25 SILENT Limited Edition
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T150
- K 3.550
- K 3.550 T 250
- K 3.800 eco!ogic
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact UM Limitovaná edice
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home + rotační kartáč
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Premium *EU
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.650 KTM Special Edition
- K 4.800 eco!ogic
- K 5 Classic *EU
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 eco!ogic Home T250 *EU
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car and Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home + rotační kartáč
- K 5 Home
- K 5 Power Control Home set
- K 5 Premium *EU
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home *EU
- K 5.530 T400 Special Edition
- K 5.600
- K 5.600 T 200
- K 5.610 T250
- K 5.700
- K 5.700 T 250
- K 5.800 eco!ogic
- K 7 Car
- K 7 Classic *EU
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T400
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium eco!ogic
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7.650
- K 7.650 T400 *EU
- K 7.700 *EU
- K 7.710 T 400
- K 7.800 eco!ogic
- KHB 4-18 Plus
- KHB 6 Battery Limitovaná edice
- KHB 6 Battery Set
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
- Pro zavlažování hrnkových rostlin
- Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
- Pro čištění zahradního nářadí
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.