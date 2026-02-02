Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 20 m

20 m dlouhá zahradní hadice PrimoFlex® 1/2" odolná proti zlomení. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.

Zahradní hadice PrimoFlex® o průměru 1/2" a délce 20 m je vhodná pro zavlažování malých až velkých ploch a zahrad. Trojvrstvá zavlažovací hadice s tkaným vyztužením odolným proti tlaku neobsahuje ftaláty, kadmium, barium a olovo a tím neškodí zdraví. Vnější vrstva je odolná proti UV a počasí. Ochranný materiál a mezivrstva, která nepropouští světlo, zabraňuje vytváření řas v hadici. Průtržný tlak je 24 bar. Mimo to se zahradní hadice na vodu vyznačuje vysokou odolností proti teplotám od -20 do 65° C. Na tuto zahradní hadici poskytujeme záruku 12 let. Zahradní hadice ze zavlažovací řady Kärcher jsou velmi flexibilní, robustní a odolné proti zlomení. Přednosti jsou jasné: dlouhá životnost a jednoduchá manipulace. Zavlažování s Kärcherem znamená chytré zavlažování.

Charakteristické znaky a výhody
12 let záruka
  • Dlouhá životnost
3 vrstvy
  • Odolné proti zlomení
Průtržný tlak 24 bar
  • Robustní
Dobře ovladatelná zahradní hadice se tkanou vložkou odolnou proti tlaku
  • Pro snadnou manipulaci.
Vysoká teplotní odolnost od 0 do +40 °C
  • Robustní
Bez obsahu kadmia, baria a olova
  • Šetrná vůči zdraví a životnímu prostředí
Mezivrstva nepropouštějící světlo zabraňuje tvorbě řas v hadici
  • Robustní s dlouhou životností
Kvalitní zahradní hadice bez ftalátů
  • Šetrná vůči zdraví a životnímu prostředí
Vnější vrstva odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům
  • Robustní
Specifikace

Technické údaje

Průměr 1/2″
Délka hadice (m) 20
Barva žluté barvy.
Hmotnost (kg) 2,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 2,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 285 x 285 x 115
Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 20 m
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
  • Pro čištění zahradního nářadí
