Sten- og Facaderens 3-i-1 Plug'n'Clean, 1l

Sten- og Facaderens i Plug'n'Clean flaske til Kärcher højtryksrensere. Kan bruges på aluminium facader, stensætninger, terrasser og andre stenoverflader. Rengører, plejer og beskytter.

Sten- og Facaderens i Plug’n’Clean flaske til brug i Kärcher højtryksrensere. Opløser uden besvær olie, fedt, sod, støv, alger og aflejringer fra bilos. Fjerner og beskytter mod alger samt vind og vejr. Kan bruges på sten og aluminium facader, stensætninger, terrasser og andre stenoverflader. Rengører, plejer og beskytter.

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 1
Pakkeenheder (Stk.) 6
Vægt (kg) 1
Vægt inkl. emballage (kg) 1,2
Mål (L x B x H) (mm) 100 x 100 x 215
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Terrasse
  • Facade
  • Til rengøring af udendørs trapper og større havestier.