Sten- og Facaderens i Plug’n’Clean flaske til brug i Kärcher højtryksrensere. Opløser uden besvær olie, fedt, sod, støv, alger og aflejringer fra bilos. Fjerner og beskytter mod alger samt vind og vejr. Kan bruges på sten og aluminium facader, stensætninger, terrasser og andre stenoverflader. Rengører, plejer og beskytter.