Forbindelsesslange til højtryksrensere

Forbindelsesslange til højtryksrensere eller til havevanding.10 m PrimoFlex® 3/4” slange, hanekobling og 2 universal slangekoblinger.

Slangesæt til forbindelse med højtryksrenser eller til havevanding. Indeholder: 10 m PrimoFlex® 3/4” slange, 3/4” hanekobling, universal slangekobling samt universal slangekobling med Aqua Stop.

Funktioner og fordele
10 m 3/4" PrimoFlex® slange
Plus universel slangetilslutning 2.645-193.0
Plus universal slangekobling med Aqua Stop 2.645-194.0
3/4" hanekobling
Specifikationer

Teknisk data

Farve Gul
Vægt (kg) 2,4
Vægt inkl. emballage (kg) 2,4
Mål (L x B x H) (mm) 370 x 370 x 105

Når du tilslutter disse produkter til drikkevandsnetværket, skal du tjekke kravene af EN 1717. Hvis nødvendigt, spørg din sanitetsspecialist.

Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Havevanding
  • Til vanding af krukker og potter.
  • Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
  • Til rengøring af små biler.