PC 7.5 Rørrensersæt

Rensesæt med 7,5 m slange til rengøring af rør, afløb, nedløbsrør og toiletter; renser effektivt tilstoppede rør.

Funktioner og fordele
Ekstra kort messing dyse
  • Bevæger sig hurtigt gennem rør
Slange med tekstilflet
  • Fleksibel og holdbar kvalitetslange
Fire bagudpegende højtryksdyser
  • Fjerner effektivt og hurtigt blokkeringer og propper i rør
Kraftfuld rengøring med højtryk
  • Fjerner effektivt og hurtigt blokkeringer og propper i rør
Bajonettilslutning
  • Let at anvende
Specifikationer

Teknisk data

Længde (m) 7,5
Farve sort
Vægt (kg) 0,7
Vægt inkl. emballage (kg) 0,8
Mål (L x B x H) (mm) 245 x 245 x 65

Til ældre højtrykspistoler fra før 2010 (Pistol M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) påkræves.

Anvendelsesområder
  • Renser rør.
  • Renser nedløbsrør.
  • Renser afløb.