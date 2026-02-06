Adapter készlet - hosszabbító tömlő

Kétrészes adapterkészlet csavarmenetes hosszabbítótömlő magasnyomású mosókhoz való csatlakoztatáshoz Quick Connect gyorscsatlakozó rendszerrel. Nem alkalmas tömlődobos gépekhez.

Jellemzők és előnyök
Quick-Connect tartozékkészlet
  • Minden magasnyomású mosó utólagos felszerelésére az 1992-től gyártott modellekhez Quick Connect csatlakozási rendszerrel
Sárgaréz csatlakozó
  • A pisztoly egyszerű cseréje és gyors csatlakoztatása a Quick Connect csatlakozórendszerrel.
Quick Connect rendszer
  • Különösen felhasználóbarát
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 80 x 45 x 61
Kompatibilis készülékek