Шланг PrimoFlex 1/2" – 30м
Надежный, не перегибающийся садовый шланг PrimoFlex® (1/2"), 30 м. Очень устойчив к давлению, усилен армированным плетением. Не содержит вредных для здоровья веществ. Выдерживает давление до 24 бар: 24 бара. Допустимая температура использования от -20 до 65 °C.
Высококачественный шланг PrimoFlex® диаметром 1/2" и длиной 30 м идеально подходит для полива небольших и больших садов и других участков. Трехслойный садовый шланг в прочной текстильной оплетке не содержит фталатов (< 0,1 %), кадмия, бария и свинца и поэтому абсолютно безопасен для здоровья. Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-излучению наружный слой защищает материал, а светонепроницаемый промежуточный слой препятствует образованию водорослей внутри шланга. Выдерживает давление до 24 бар. Также шланг отличается высокой термостойкостью от –20 до 65 °C. Именно поэтому наша гарантия на него составляет 12 лет. Садовые шланги Kärcher из линейки для полива демонстрируют высочайшую гибкость, прочность и стойкость к изломам. Преимущества как на ладони: простое обращение и долгий срок службы. Потому что полив с Kärcher – это всегда полив «с головой».
Особенности и преимущества
Гарантия 12 лет
- Долговечность
3 слоя
- Устойчив к перегибам
Выдерживает давление до 24 бар
- Гарантированная надежность
Простой в обращении садовый шланг с армированием для устойчивости к давлению
- Для удобства использования
Высокая термостойкость: от 0 до +40 °C
- Гарантированная надежность
Не содержит кадмия, бария и свинца
- Не содержит вредных для здоровья и экологии веществ.
Светонепроницаемый слой, который защищает шланг от прорастания водорослей внутри
- Гарантия надежности и долгого срока службы.
Качественный садовый шланг, который не содержит фталатов
- Не содержит вредных для здоровья и экологии веществ.
Атмосферостойкий и защитный от УФ внешний слой
- Гарантированная надежность
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|1/2″
|Длина шланга (м)
|30
|Цвет
|Желтый
|Вес (кг)
|3,3
|Вес (с упаковкой) (кг)
|3,395
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|270 x 270 x 170
Области применения
- Полив сада
- Для полива больших садово-огородных участков.
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения
- Для очистки садовой мебели и инструмента