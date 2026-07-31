FloorPro Rengjøringsmiddel for keramiske fliser RM 753, 2.5l
Spesialisten for fine steintøyfliser. Det overflateaktive rengjøringsmiddelet fjerner effektivt fett, olje og mineralforurensninger uten å svekke flisenes sklisikre egenskaper.
Enten det er til vedlikeholdsrengjøring eller dyprengjøring: FloorPro Fine Stoneware Cleaner RM 753 er alltid det optimale valget for uglaserte, åpne porer i steintøy. Den fjerner ikke bare fett, olje og mineralforurensning uten problemer, men dens overflateaktive og enzymfrie formel forhindrer også effektivt rask ny tilsmussing og sikrer en behagelig, frisk duft. Det svakt alkaliske og lavskummende rengjøringsmiddelet kan brukes både manuelt og med en gulvvasker. Kärcher anbefaler ett-trinnsmetoden for vedlikeholdsrengjøring og totrinnsmetoden for dyprengjøring. Fagfolk innen byggrengjøringssektoren drar også nytte av den høye brukersikkerheten til det giftfrie rengjøringsmiddelet. Om nødvendig er FloorPro RM 753 også egnet for bruk i oljeutskillere.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|2,5
|Forpakning (Stk)
|4
|pH
|11
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|3,1
Produkt
- Kraftig grunnrengjøringsmiddel for svært skitne steinfliser
- Løser opp tung olje, fett, og mineralforurensing
- Gode fuktende egenskaper
- Lavtskummende
- Svært økonomisk
- Frisk og behagelig duft
- Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
- NTA-fri
- Tensid- og enzymfritt
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
- EUH 210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Classic Bp Pack +R75
- B 110 R Classic Bp Pack Classic +D75
- B 120 W DOSE (Diskbørste)
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R + R 85
- B 150 R Adv + D 75
- B 150 R Adv + D 90
- B 150 R Adv + R 75
- B 150 R Adv + R 85
- B 150 R Bc PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bp DOSE SB+220 Ah AGM+R85
- B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE+ SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE+240 Ah Wet+Rins+D90
- B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
- B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
- B 300 RI Bp Pack + SB
- B 50 W Bp 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+O51+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp DOSE (Diskbørste)
- B 80 W Bp DOSE (Valsebørste)
- BD 30/4 C Bp Pack Li
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C
- BD 43/25 C Classic Bp
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 76 Ah
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li +FC
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Pack 90Ah Li +FC
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 76Ah
- BD 50/70 R Classic Bp
- BD 50/70 R Classic Bp Pack
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 70/75 W Bp Pack Classic
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
- BR 30/4 C Adv
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170 Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- Microfibre mop blue, Pocket, 40 cm
- Microfibre mop blue, Strap tape, 60 cm
- Microriccio mop blue, Pocket, 40 cm
- Microriccio mop blue, Strap tape, 40 cm
- Microsafe mop blue, Flap, 40 cm
- SGV 8/5
Utgåtte produkter
- B 140 R Bp Pack *240 Ah
- B 140 R Bp Pack *400 Ah
- B 140 R Bp Pack DOSE *240 Ah
- B 140 R Bp Pack DOSE *400 Ah
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R + R 90
- B 150 R Adv + D 90
- B 150 R Adv + R 90
- B 150 R Bp Adv. Dose
- B 150 R Bp Dose
- B 150 R Bp Dose SB+180AhGel+R85
- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 250 R + R 100
- B 250 R + R 120
- B 300 R I
- B 40 C Bp
- B 40 W Bp DOSE
- B 40 W DOSE 105Ah D51 Rins AutoFill S
- B 40 W DOSE+105Ah+D51+DOSE
- B 40 W DOSE+105Ah+R55+DOSE
- B 40 W DOSE+115Ah+R55+Rinsing+Autofill
- B 60 W Bp DOSE (Diskbørste)
- B 60 W Bp DOSE (Valsebørste)
- B 60 W Bp DOSE Konfig
- B 60 W Bp Pack
- B 60 W Bp Pack CLASSIC
- B 60 W Bp Pack Dose
- B 60/10 C HYGIENE
- B 80 W Bp PACK
- B 80 W Bp PACK DOSE
- B 80 W Bp Pack
- B 80 W Bp Pack DOSE
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv DOSE Bp Pack
- B 90 R Classic Bp Pack
- B 90 R DOSE Bp Pack
- B 90 R Konfig
- B 95 RS + R 65
- B 95 RS + R 75
- B 95 RS Bp Pack
- B40
- BD 100/250 R Bp Pack
- BD 40/12 C Bp Pack
- BD 40/25 C Bp PACK
- BD 40/25 C Bp Pack
- BD 40/25 C Ep
- BD 45/40 C Bp Pack
- BD 50/40 RS Bp
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp
- BD 50/70 R Fleet Classic
- BD 530 Bp Pack
- BD 530 XL BAT Pack
- BD 55/40 C Bp Pakke
- BD 55/40 C Ep
- BD 55/40 W Bp Pakke DOSE
- BD 60/95 RS Bp PACK
- BD 65/80 W Bp Pack
- BD 90/140 R Bp Pakke
- BD Trike Bp Pakke
- BD eMotion Bp *EU
- BR 100/250 R Bp Pack
- BR 100/250 R Bp Pakke
- BR 100/250 R I Bp Pack
- BR 120/250 R Bp Pack
- BR 120/250 R I Bp
- BR 120/250 R I Bp Pack
- BR 30/4 *EU
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C Adv
- BR 30/4 C BP Pack
- BR 30/4 C Bp Pack
- BR 35/12 C
- BR 40/10 C ADV
- BR 40/10 C Adv
- BR 40/25 C BP PACK
- BR 40/25 C Bp Pack
- BR 40/25 C Ep
- BR 400
- BR 45/22 C Bp Pack Li
- BR 45/40 C Bp Pack DOSE
- BR 45/40 C Bp Pakke
- BR 530 BAT Pack
- BR 55/40 C Bp Pakke
- BR 55/40 RS Bp
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 55/40 W Bp Pakke DOSE
- BR 65/80 W Bp Pack
- BR 65/80 W Bp Pack DOSE
- BR 75/140 R Eco Bp Pakke
- BR 75/140 R Eco Bp Pakke DOSE
- BR 90/140 R Bp Pakke
- BR 90/140 R Bp with DOSE
- BR Trike Bp Pakke
Bruksområder
- Rengjøring av gulv