FloorPro Rengjøringsmiddel for keramiske fliser RM 753, 2.5l

Spesialisten for fine steintøyfliser. Det overflateaktive rengjøringsmiddelet fjerner effektivt fett, olje og mineralforurensninger uten å svekke flisenes sklisikre egenskaper.

Enten det er til vedlikeholdsrengjøring eller dyprengjøring: FloorPro Fine Stoneware Cleaner RM 753 er alltid det optimale valget for uglaserte, åpne porer i steintøy. Den fjerner ikke bare fett, olje og mineralforurensning uten problemer, men dens overflateaktive og enzymfrie formel forhindrer også effektivt rask ny tilsmussing og sikrer en behagelig, frisk duft. Det svakt alkaliske og lavskummende rengjøringsmiddelet kan brukes både manuelt og med en gulvvasker. Kärcher anbefaler ett-trinnsmetoden for vedlikeholdsrengjøring og totrinnsmetoden for dyprengjøring. Fagfolk innen byggrengjøringssektoren drar også nytte av den høye brukersikkerheten til det giftfrie rengjøringsmiddelet. Om nødvendig er FloorPro RM 753 også egnet for bruk i oljeutskillere.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 2,5
Forpakning (Stk) 4
pH 11
Vekt inkludert emballasje (kg) 3,1
Produkt
  • Kraftig grunnrengjøringsmiddel for svært skitne steinfliser
  • Løser opp tung olje, fett, og mineralforurensing
  • Gode fuktende egenskaper
  • Lavtskummende
  • Svært økonomisk
  • Frisk og behagelig duft
  • Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
  • NTA-fri
  • Tensid- og enzymfritt
FloorPro Rengjøringsmiddel for keramiske fliser RM 753, 2.5l
FloorPro Rengjøringsmiddel for keramiske fliser RM 753, 2.5l
FloorPro Rengjøringsmiddel for keramiske fliser RM 753, 2.5l
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
  • EUH 210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
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Bruksområder
  • Rengjøring av gulv
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