Hvorfor har mange batterier når ett er nok? 36 V / 5.0 Ah Battery Power utskiftbart batteri fra Kärcher kan brukes i alle Kärcher-enheter i vår 36 V Battery Power batteriplattform. Du slipper å kjøpe flere batterier. Litium-ion celler sørger for pålitelig og stabil strømtilførsel. Selvutlading og kapasitetstap på grunn av hyppig klattlading tilhører fortiden. Innovativ sanntidsteknologi med integrert LCD-skjerm viser gjenværende driftstid, ladestatus og batterikapasitet. Behagelige og myke berøringselementer sørger for at batteriet ikke glir, selv ikke på glatte eller skrå overflater.