Batteri 36 V - 5 Ah

36 V/ 5 Ah utskiftbart batteri med sanntidsteknologi, inkl. LCD Display som viser batterinivå. Passer til alle enheter i Kärcher 36 V Battery Power batteriplattform.

Hvorfor har mange batterier når ett er nok? 36 V / 5.0 Ah Battery Power utskiftbart batteri fra Kärcher kan brukes i alle Kärcher-enheter i vår 36 V Battery Power batteriplattform. Du slipper å kjøpe flere batterier. Litium-ion celler sørger for pålitelig og stabil strømtilførsel. Selvutlading og kapasitetstap på grunn av hyppig klattlading tilhører fortiden. Innovativ sanntidsteknologi med integrert LCD-skjerm viser gjenværende driftstid, ladestatus og batterikapasitet. Behagelige og myke berøringselementer sørger for at batteriet ikke glir, selv ikke på glatte eller skrå overflater.

Egenskaper og fordeler
Batteri 36 V - 5 Ah: Innovativ sanntidsteknologi
Innovativ sanntidsteknologi
Integrert LCD display viser gjenværende driftstid, ladetid og ladestatus til enhver tid.
Batteri 36 V - 5 Ah: 36 V Kärcher Batteriplattform
36 V Kärcher Batteriplattform
Kan brukes med alle enheter i Kärcher 36 V Battery Power batteriplattform. Kan brukes med alle enheter i Kärcher 36 V Battery Power+ batteriplattform.
Batteri 36 V - 5 Ah: Kraftige litium-ion celler
Kraftige litium-ion celler
Litium-ion-batteriet sørger for konstant strøm, samtidig som det forhindrer selvutladning og tap av minneeffekt.
Automatisk oppbevaringsmodus
  • Forlenger cellenes levetid
IPX 5 sertifisert - beskyttet mot vannstråler med lavt trykk i minst tre minutter.
  • Pålitelig beskyttelse under jobber som innebærer bruk av vann.
Effektiv temperaturovervåkning
  • Topp ytelse takket være effektiv varmebuffer og intelligent batteristyring.
Smart cellemonitorering
  • Beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og dyputladning.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteriplattform 36 V Batteriplattform
Batteritype Utskiftbart litium-ion batteri
Spenning (V) 36
Kapasitet (Ah) 5
Energi (Wh) 180
Farge svart
Vekt (kg) 1,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,7
Mål (L x B x H) (mm) 134 x 88 x 118
Batteri 36 V - 5 Ah
Batteri 36 V - 5 Ah

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