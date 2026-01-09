Krananslutning G3/4" med G1/2" reduceringsnippel
Reduceringsnippel gör det möjligt att ansluta gängor som har olika storlekar. Snabbkoppling som passar marknadens kopplingsstandard.
Ett effektivt bevattningssystem kräver tillförlitliga krankopplingar, slangkopplingar och slangar. Kärcher erbjuder ett komplett sortiment av tillbehör för in- och frånkoppling samt reparation av bevattningssystem. Till exempel den tuffa gängade 3/4" krankopplingen med den gängade 1/2" reduceringsnippeln. Reduceringsnippeln möjliggör koppling till två gängstorlekar. Den universella slangreparationskopplingen passar till alla standardslangar för trädgård och är ergonomiskt utformad för enkel hantering. Den idealiska lösningen för att koppla ihop eller reparera två slangar. Den gängade 3/4" krankopplingen med den gängade 1/2" reduceringsnippeln är kompatibel med de tre vanligaste diametrarna för slangar och alla tillgängliga klicksystem.
Egenskaper och fördelar
Mycket robust
- Garanterad robusthet.
Reduceringsnippel
- Möjliggör koppling till två gängstorlekar
Specifikationer
Tekniska data
|Storlek på gänga
|G3/4 + G1/2
|Färg
|Svart
|Mått (L × B × H) (mm)
|48 x 33 x 33
Om dessa produkter kopplas till dricksvattennätet måste kraven i SE-EN 1717 uppfyllas. Kontakta vid behov din sanitetsspecialist.
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
- Automatisk slangbox HBX 4.15
- Automatisk slangbox HBX 4.20
- Automatisk slangbox HBX 5.25
- Automatisk slangbox HBX 5.30
- Automatisk slangbox HBX 5.35
- Bensindriven högtryckstvätt G 7.180
- CS 90 Vario vattenspridare
- Flerfunktionellt spolhandtag
- Flerfunktionellt spolhandtag Premium i metall
- K2
- K2 Battery
- Kompakt slangbox 2.10
- MS 100, 6-vägs flerfunktions vattenspridare
- Munstycke
- Munstycke med reglering
- Oscillerande vattenspridare OS 3.220 Bas
- Oscillerande vattenspridare OS 5.320 Plus
- Oscillerande vattenspridare OS 5.320 SV Premium
- PS 300 impuls,-roterande och sektorvattenspridare
- RS 130/3 roterande vattenspridare
- Roterande vattenspridare CS 90 med spets
- Slanghängare
- Slangvagn HT 2
- Slangvagn HT 2.20 Set
- Slangvagn HT 3
- Slangvagn HT 3.20 Set
- Slangvagn HT 4
- Slangvagn HT 4 Set
- Slangvagn HT 5 M
- Slangvagn HT 5.20 M Set
- Slangvagn HT 6 M
- Slangvinda HR 2.10 Set
- Slangvinda HR 3
- Slangvinda HR 4
- Slangvinda HR 4.20 Set
- Spolhandtag
- Spolhandtag Plus
- Spolhandtag Premium i metall
- Spolrör (Stavsprinkler)
- Spolrör Plus (Stavsprinkler)
- Stavsprinkler Premium
- Väggmonterad slangvinda HR 3.20 Set
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- För bevattning av stora trädgårdar
- För bevattning av krukväxter
- För bevattning av prydnadsväxter (små rabatter, enstaka växter, krukväxter)
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg