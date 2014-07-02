Blästerset

Blästerset - för borttagning av rost eller färg. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.

Blästerset - för borttagning av rost eller färg. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.

Egenskaper och fördelar
Sand- och våtblästrin med hjälp av högtryckstvätt
  • Förbättrad rengöringsstyrka
Extra kraftfull
  • Tar bort rost, färg och hårt sittande smuts
Full rengöringskraft
  • Tar effektivt bort hårt sittande smuts
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 1,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,3
Mått (L × B × H) (mm) 525 x 110 x 100
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
  • För borttagning av rost och färg.
  • Även envis smuts
Blästerset Sök reservdelar

Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.