Blästerset
Blästerset - för borttagning av rost eller färg. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.
Egenskaper och fördelar
Sand- och våtblästrin med hjälp av högtryckstvätt
- Förbättrad rengöringsstyrka
Extra kraftfull
- Tar bort rost, färg och hårt sittande smuts
Full rengöringskraft
- Tar effektivt bort hårt sittande smuts
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|1,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|525 x 110 x 100
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
- Bensindriven högtryckstvätt G 7.180
- Blästersand fin 25 kg
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Premium
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Comfort Premium Patio
- K 4 FJ BB
- K 4 WCM
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 FJ Home BB
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Black
- K 7 Pro Comfort Premium Connect Home
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2
- K2 Battery
- K2 Horizontal VPS
- K2 Power Control
- K2 Premium FJ
- K2 Premium Power Control
- K3 Classic
- K3 FJ
- K3 FJ Home
- K3 Horizontal
- K3 Power Control Car & Home
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Classic
- K4 Power Control Flex
- K4 Power Control Flex Home
- K4 Power Control Go!Further
- K4 Power Control Home
- K4 Power Control Home Flex Wood
- K4 Premium Power Control Flex
- K4 Premium Power Control Home Wood
- K5 Basic
- K5 Classic
- K5 Classic Home
- K5 FJ
- K5 Power Control Flex
- K5 Power Control Flex Home
- K5 Premium Smart Control Flex
- K5 WCM
- K7 Premium Smart Control Flex
- K7 WCM
- K7 WCM FJ
Tidigare års produkter
- G 4.10 M
- K 2 Basic
- K 2 Car & Home T50
- K 2 Full Control
- K 2 Premium Car & Home *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium House *EU
- K 2.100
- K 2.14 PLUS T50 *EU
- K 2.14 plus
- K 2.15 Plus
- K 2.20 M
- K 2.325
- K 2.400
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3.150 T 250
- K 3.91 MD plus
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Home Wood
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5.55 M & T 200
- K 5.68 MD plus
- K 5.700
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7.700
- K2 Car
- K2 Premium
- K3 Full Control Car & Home T150
- K3 Home
- K3 Premium Power Control
- K4 Premium
- K4 Premium Home
- K4 Premium eco!ogic Home
- K4 Silent
- K5
- K5 Power Control Flex Home & Brush
- K5 Power Control Home Flex Wood
- K5 Premium
- K5 Premium Home
- K5 Premium eco!ogic
- K7 Premium
- K7 Premium eco!ogic
- K7 Premium Power Flex
- K7 Premium Smart Control
Användningsområden
- För borttagning av rost och färg.
- Även envis smuts
