PC 15

Rörrengöringssats med 15 m slang för rengöring av rör, avlopp och stuprör och för att ta bort blockeringar. Med praktiskt växlingssystem samt att två munstycken ingår.

Praktisk och mångsidig rörrengöringssats för rengöring av rör, avlopp och stuprör samt för att effektivt rensa stopp. I leveransen ingår två olika munstycken, som kan bytas snabbt tack vare skruvförbandet. Jetmunstycket har en kraftfull framdrivning med fyra högtrycksstrålar som pekar bakåt – idealiskt för stuprör och för att avlägsna blockeringar av fast material. Det roterande munstycket används för förebyggande underhållsrengöring. Dess 360° rengöringssystem tar effektivt bort avlagringar från insidan av rörväggarna. Detta förhindrar blockeringar från att bildas i första hand. Formen på munstyckena är optimerad för att säkerställa att det inte finns några kanter vid anslutningspunkten till högtrycksslangen. Detta minimerar risken för att munstycket fastnar i röret. Den 15 meter långa, flexibla kvalitetsslangen är förstärkt med textilflätning för enkel hantering i vinklade rörsystem. Slangen har veckskydd och mässingsanslutningar för lång livslängd. Lämplig för användning både i hemmet och utomhus i kombination med alla Kärcher högtryckstvättar i klasserna K 2 till K 7.

Egenskaper och fördelar
PC 15: Praktiskt växlingssystem med två olika munstycken
Praktiskt växlingssystem med två olika munstycken
Enkla munstycksbyten Strålmunstycke med kraftfull drivning, idealiskt för rengöring av stuprör och borttagning av blockeringar Roterande munstycke med 360° rengöringseffekt – för effektiv underhållsrengöring av rörens insida och för att förhindra blockeringar
PC 15: Effektiv rengöring med högtryck
Effektiv rengöring med högtryck
Lättar snabbt och effektivt upp blockeringar i rör Miljövänlig användning utan kemikalier Slangen drivs automatiskt framåt i röret av vattentrycket
PC 15: Flexibel slang med textilflätning
Flexibel slang med textilflätning
Enkel hantering i böjda rörsystem Designad för enkel förvaring
Optimerad munstycksform
  • Sömlös anslutning till slangen minimerar risken för att munstycket fastnar i röret
  • Kompakt design för maximal rörelsefrihet
Kopplingar och munstycken tillverkade av hållbar mässing och rostfritt stål
  • Lång livslängd
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 1,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,4
Mått (L × B × H) (mm) 250 x 250 x 80

För äldre spolhandtag tillverkade före 2010 (spolhandtag M, 96, 97) krävs adapter M (2.643-950)

Videos
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
  • Rörrengöring
  • Rengör stuprör
  • Rengör avlopp
Tillbehör
PC 15 Sök reservdelar

Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.