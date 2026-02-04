Praktisk och mångsidig rörrengöringssats för rengöring av rör, avlopp och stuprör samt för att effektivt rensa stopp. I leveransen ingår två olika munstycken, som kan bytas snabbt tack vare skruvförbandet. Jetmunstycket har en kraftfull framdrivning med fyra högtrycksstrålar som pekar bakåt – idealiskt för stuprör och för att avlägsna blockeringar av fast material. Det roterande munstycket används för förebyggande underhållsrengöring. Dess 360° rengöringssystem tar effektivt bort avlagringar från insidan av rörväggarna. Detta förhindrar blockeringar från att bildas i första hand. Formen på munstyckena är optimerad för att säkerställa att det inte finns några kanter vid anslutningspunkten till högtrycksslangen. Detta minimerar risken för att munstycket fastnar i röret. Den 15 meter långa, flexibla kvalitetsslangen är förstärkt med textilflätning för enkel hantering i vinklade rörsystem. Slangen har veckskydd och mässingsanslutningar för lång livslängd. Lämplig för användning både i hemmet och utomhus i kombination med alla Kärcher högtryckstvättar i klasserna K 2 till K 7.