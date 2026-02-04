PC 7.5
Rörrengöringssats med 7,5 m slang för rengöring av rör, avlopp och stuprör och för att ta bort blockeringar. Med praktiskt växlingssystem samt att två munstycken ingår.
Praktisk och mångsidig rörrengöringssats för rengöring av rör, avlopp och stuprör samt för att effektivt rensa stopp. I leveransen ingår två olika munstycken, som kan bytas snabbt tack vare skruvförbandet. Jetmunstycket har en kraftfull framdrivning med fyra högtrycksstrålar som pekar bakåt – idealiskt för stuprör och för att avlägsna blockeringar av fast material. Det roterande munstycket används för förebyggande underhållsrengöring. Dess 360° rengöringssystem tar effektivt bort avlagringar från insidan av rörväggarna. Detta förhindrar blockeringar från att bildas i första hand. Formen på munstyckena är optimerad för att säkerställa att det inte finns några kanter vid anslutningspunkten till högtrycksslangen. Detta minimerar risken för att munstycket fastnar i röret. Den 7,5 meter långa, flexibla kvalitetsslangen är förstärkt med textilflätning för enkel hantering i vinklade rörsystem. Slangen har veckskydd och mässingsanslutningar för lång livslängd. Lämplig för användning både i hemmet och utomhus i kombination med alla Kärcher högtryckstvättar i klasserna K2 till K7.
Egenskaper och fördelar
Praktiskt växlingssystem med två olika munstyckenEnkla munstycksbyten Strålmunstycke med kraftfull drivning, idealiskt för rengöring av stuprör och borttagning av blockeringar Roterande munstycke med 360° rengöringseffekt – för effektiv underhållsrengöring av rörens insida och för att förhindra blockeringar
Effektiv rengöring med högtryckLättar snabbt och effektivt upp blockeringar i rör Miljövänlig användning utan kemikalier Slangen drivs automatiskt framåt i röret av vattentrycket
Flexibel slang med textilflätningEnkel hantering i böjda rörsystem Designad för enkel förvaring
Optimerad munstycksform
- Sömlös anslutning till slangen minimerar risken för att munstycket fastnar i röret
- Kompakt design för maximal rörelsefrihet
Kopplingar och munstycken tillverkade av hållbar mässing och rostfritt stål
- Lång livslängd
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|245 x 245 x 55
För äldre spolhandtag tillverkade före 2010 (spolhandtag M, 96, 97) krävs adapter M (2.643-950)
Videos
Användningsområden
- Rörrengöring
- Rengör stuprör
- Rengör avlopp
Tillbehör
