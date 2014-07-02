Spolrörsförlängare

Förlänger spolröret med 0,5 m. För effektiv rengöring på svåråtkomliga områden. Passar samtliga tillbehör till Kärcher högtryckstvättar.

Egenskaper och fördelar
Spolrörsförlängare 0,4 m
  • För rengöring av, framför allt högt belägna, svåråtkomliga ytor
Kompakt design
  • Bättre räckvidd för större flexibilitet
  • Enkel att använda.
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,3
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,3
Mått (L × B × H) (mm) 446 x 45 x 45
Användningsområden
  • Svåråtkomliga ytor (hörn, springor, mellanrum etc.)
Spolrörsförlängare Sök reservdelar

Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.