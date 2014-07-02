Spolrörsförlängare
Förlänger spolröret med 0,5 m. För effektiv rengöring på svåråtkomliga områden. Passar samtliga tillbehör till Kärcher högtryckstvättar.
Egenskaper och fördelar
Spolrörsförlängare 0,4 m
- För rengöring av, framför allt högt belägna, svåråtkomliga ytor
Kompakt design
- Bättre räckvidd för större flexibilitet
- Enkel att använda.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|446 x 45 x 45
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
- K3 FJ
- K3 FJ Home
- K3 Horizontal
- K3 Power Control Car & Home
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Classic
- K4 Power Control Flex
- K4 Power Control Flex Home
- K4 Power Control Home
- K4 Power Control Home Flex Wood
- K4 Premium Power Control Flex
- K4 Premium Power Control Home Wood
- K5 Basic
Tidigare års produkter
- G 4.10 M
- G 9.60
- K 2 Basic
- K 2 Car & Home T50
- K 2 Full Control
- K 2 Premium Car & Home *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium House *EU
- K 2.100
- K 2.14 PLUS T50 *EU
- K 2.14 plus
- K 2.15 Plus
- K 2.20 M
- K 2.325
- K 2.400
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3.150 T 250
- K 3.91 MD plus
- K 3300 GS
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Home Wood
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5.55 M & T 200
- K 5.68 MD plus
- K 5.700
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7.700
- K2 Car
- K3 Full Control Car & Home T150
- K3 Home
- K4 Premium
- K4 Premium Home
- K4 Premium eco!ogic Home
- K4 Silent
- K5
- K5 Premium
- K5 Premium Home
- K5 Premium eco!ogic
- K7 Premium
- K7 Premium eco!ogic
Användningsområden
- Svåråtkomliga ytor (hörn, springor, mellanrum etc.)
