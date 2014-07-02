Vattenfilter
Vattenfilter, förhindrar att smutspartiklar tränger in i pumpen om vattnet är förorenat. Passar K2-K7 högtryckstvättar.
Vattenfilter, förhindrar att smutspartiklar tränger in i pumpen om vattnet är förorenat. Förlänger livslängden på högtryckstvätten. Passar K2-K7 högtryckstvättar.
Egenskaper och fördelar
Skyddar från att smuts tränger i högtryckstvätten från exempelvist smutsigt vatten
- Förlänger högtryckstvättens livslängd
Enkel bortagning av smutspartiklar
- Tvättbart
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|antracit
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|117 x 50 x 50
Kompatibla maskiner
Användningsområden
- Skyddar den dränkbara pumpen mot grova smutspartiklar.