Vattenfilter

Vattenfilter, förhindrar att smutspartiklar tränger in i pumpen om vattnet är förorenat. Förlänger livslängden på högtryckstvätten. Passar K2-K7 högtryckstvättar.

Egenskaper och fördelar
Skyddar från att smuts tränger i högtryckstvätten från exempelvist smutsigt vatten
  • Förlänger högtryckstvättens livslängd
Vattenfilter
  • Alltid synligt innehåll
Enkel bortagning av smutspartiklar
  • Tvättbart
Specifikationer

Tekniska data

Färg antracit
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 117 x 50 x 50
Kompatibla maskiner
Användningsområden
  • Skyddar den dränkbara pumpen mot grova smutspartiklar.