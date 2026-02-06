Komplet za čiščenje notranjosti avtomobila

Od prostora za noge, do sedežev in prtljažnika: poseben komplet dodatne opreme za Kärcherjeve večnamenske sesalnike Home & Garden, omogoča dosledno čiščenje notranjosti avtomobila.

Obsežen komplet dodatne opreme, ki vsebuje 1,5-metrsko podaljšano cev, zelo dolgo ozko šobo, šobo za avtomobile, sesalno krtačo s trdimi ščetinami, sesalno krtačo z mehkimi ščetinami in krpo iz mikrovlaken za gladke površine in stekla, poskrbi za enostavno čiščenje notranjosti avtomobila. Z lahkoto je mogoče očistiti tudi težko dostopna mesta, kot so vmesni prostori in občutljive površine. Komplet dodatne opreme je primeren za vse Kärcherjeve večnamenske sesalnike Kärcher za suho in mokro čiščenje.

Značilnosti in prednosti
Obsežen komplet pribor za temeljito kompletno čiščenje notranjosti avtomobila
Vključno s cevjo za podaljšek 1,5 m, za večji radij delovanja in več svobode pri gibanju
Komplet dodatne opreme za vse mokre in suhe sesalnike Kärcher Home & Garden
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (kos) 6
Surovinska sestava tekstila 80 % poliester, 20 % poliamid
Standardna nominalna širina (mm) 35
Barva Črna
Teža (Kg) 0,725
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,931
Mere (D × Š × V) (mm) 560 x 230 x 130
Področja uporabe
  • Medprostori
  • Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)
  • Stranski žepi v avtomobilu
  • Armaturna plošča
  • Centralna konzola
  • Prtljažnik
  • Avtomobilski sedeži
  • Zadnji sedeži
  • Avtomobilske preproge
  • Vetrobranska stekla