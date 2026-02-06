Komplet za čiščenje notranjosti avtomobila
Od prostora za noge, do sedežev in prtljažnika: poseben komplet dodatne opreme za Kärcherjeve večnamenske sesalnike Home & Garden, omogoča dosledno čiščenje notranjosti avtomobila.
Obsežen komplet dodatne opreme, ki vsebuje 1,5-metrsko podaljšano cev, zelo dolgo ozko šobo, šobo za avtomobile, sesalno krtačo s trdimi ščetinami, sesalno krtačo z mehkimi ščetinami in krpo iz mikrovlaken za gladke površine in stekla, poskrbi za enostavno čiščenje notranjosti avtomobila. Z lahkoto je mogoče očistiti tudi težko dostopna mesta, kot so vmesni prostori in občutljive površine. Komplet dodatne opreme je primeren za vse Kärcherjeve večnamenske sesalnike Kärcher za suho in mokro čiščenje.
Značilnosti in prednosti
Obsežen komplet pribor za temeljito kompletno čiščenje notranjosti avtomobila
Vključno s cevjo za podaljšek 1,5 m, za večji radij delovanja in več svobode pri gibanju
Komplet dodatne opreme za vse mokre in suhe sesalnike Kärcher Home & Garden
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (kos)
|6
|Surovinska sestava tekstila
|80 % poliester, 20 % poliamid
|Standardna nominalna širina (mm)
|35
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,725
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,931
|Mere (D × Š × V) (mm)
|560 x 230 x 130
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2-18
- WD 2-18 Battery Set
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35 Car
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/6/22T
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Medprostori
- Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)
- Stranski žepi v avtomobilu
- Armaturna plošča
- Centralna konzola
- Prtljažnik
- Avtomobilski sedeži
- Zadnji sedeži
- Avtomobilske preproge
- Vetrobranska stekla