S talno šobo T 7 Plus T-Racer je mogoče učinkovito in brez škropljenja očistiti velike zunanje površine. Vrtljiva roka z dvojnim curkom odstranjuje umazanijo z velikih površin in vam prihrani približno 50 odstotkov časa v primerjavi s čiščenjem z razpršilno cevjo. Dodatna zmogljiva šoba omogoča tudi učinkovito čiščenje vogalov in po robovih, s pomočjo vgrajene šobe za izpiranje lahko umazanijo preprosto izperete z očiščene površine, kar vam prihrani nepotrebno naknadno delo. S prilagajanjem odmika šobe od čiščenega predmeta je mogoče očistiti tako trde površine, kot sta kamen in beton, kakor tudi občutljivejše, na primer lesene površine. Zaradi tako imenovanega učinka zračne blazine je vodenje šobe T-Racer povsem lahkotno in enostavno za manevriranje, različne funkcije pa je mogoče upravljati z uporabo nožnega stikala. Tudi navpične površine, kot so garažna vrata, lahko zahvaljujoč praktičnemu ročaju očistite v zelo kratkem času. Primerna za visokotlačne čistilnike razredov K 4 od K 7.