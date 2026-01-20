Talna šoba T-Racer T 7 Plus

Z zmogljivo šobo temeljito očistite vogale in robove: talna šoba T 7 Plus T-Racer im funkcijo izpiranja – učinkovito in brez škropljenja očisti velike površine.

S talno šobo T 7 Plus T-Racer je mogoče učinkovito in brez škropljenja očistiti velike zunanje površine. Vrtljiva roka z dvojnim curkom odstranjuje umazanijo z velikih površin in vam prihrani približno 50 odstotkov časa v primerjavi s čiščenjem z razpršilno cevjo. Dodatna zmogljiva šoba omogoča tudi učinkovito čiščenje vogalov in po robovih, s pomočjo vgrajene šobe za izpiranje lahko umazanijo preprosto izperete z očiščene površine, kar vam prihrani nepotrebno naknadno delo. S prilagajanjem odmika šobe od čiščenega predmeta je mogoče očistiti tako trde površine, kot sta kamen in beton, kakor tudi občutljivejše, na primer lesene površine. Zaradi tako imenovanega učinka zračne blazine je vodenje šobe T-Racer povsem lahkotno in enostavno za manevriranje, različne funkcije pa je mogoče upravljati z uporabo nožnega stikala. Tudi navpične površine, kot so garažna vrata, lahko zahvaljujoč praktičnemu ročaju očistite v zelo kratkem času. Primerna za visokotlačne čistilnike razredov K 4 od K 7.

Značilnosti in prednosti
Talna šoba T-Racer T 7 Plus: Dve rotacijski šobi s ploščatim curkom
Dve rotacijski šobi s ploščatim curkom
Dober površinski učinek - idealno za čiščenje večjih površin.
Talna šoba T-Racer T 7 Plus: Zaščita pred špricanjem
Zaščita pred špricanjem
Čiščenje brez lis.
Talna šoba T-Racer T 7 Plus: Integrirana dodana power šoba
Integrirana dodana power šoba
Idealno za čiščenje vogalov in kotov brez naležnega škropljenja. Udoben preklop med funkcijami z nožnim stikalom.
Vgrajena šoba za izpiranje
  • Sproščeno umazanijo je mogoče izprati brez zamudnega naknadnega dela.
Nastavitev višine
  • Prilagoditev odmika šobe omogoča čiščenje različnih površin.
  • Čiščenje občutljivih in neobčutljivih površin kot sta kamen in les.
Ročaj
  • Udobno čiščenje navpičnih površin.
hovercraft učinek
  • Talna šoba drsi nad tlemi in tako zagotavlja enostavno delo.
Drsne podloge
  • Talna šoba pri izpiranju drsi po površini.
Nožne tipke
  • Udoben in ergonomski preklop med različnimi funkcijami.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 1,897
Teža vključno z embalažo (Kg) 2,922
Mere (D × Š × V) (mm) 769 x 288 x 996

