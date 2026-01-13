Prípojka na vodovodný kohútik G3/4 s redukciou G1/2
Obzvlášť robustná prípojka na vodovodný kohútik G3/4 s redukciou G1/2. Redukcia umožňuje pripojenie na 2 veľkosti závitov. Kompatibilná s všetkými klik-systémami.
Prípojky na vodovodný kohútik, hadicové spojky a hadice sú základom efektívneho zavlažovania. Preto ponúka Kärcher kompletný rad príslušenstva na spájanie, rozpájanie a opravu zavlažovacieho systému. Napríklad robustnú prípojku na vodovodný kohútik G3/4 s redukciou G1/2. Redukcia umožňuje pripojenie na dve veľkosti závitov. Univerzálna spojka sa dá použiť univerzálne pre všetky bežné záhradné hadice a vyznačuje sa ergonomickým dizajnom pre ľahkú manipuláciu. Ideálne riešenie na spájanie dvoch hadíc. Prípojka na kohútik G3/4 s redukciou G1/2 je kompatibilná s tromi najbežnejšími priemermi hadíc a všetkými dostupnými klik-systémami.
Vlastnosti a výhody
Obzvlášť robustná
- Zaručuje odolnosť
Redukcia
- Umožňuje pripojenie na 2 veľkosti závitov
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť závitu
|G3/4 + G1/2
|Farba
|Čierna
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|48 x 33 x 33
Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.
