Prípojka na vodovodný kohútik G3/4 s redukciou G1/2

Obzvlášť robustná prípojka na vodovodný kohútik G3/4 s redukciou G1/2. Redukcia umožňuje pripojenie na 2 veľkosti závitov. Kompatibilná s všetkými klik-systémami.

Prípojky na vodovodný kohútik, hadicové spojky a hadice sú základom efektívneho zavlažovania. Preto ponúka Kärcher kompletný rad príslušenstva na spájanie, rozpájanie a opravu zavlažovacieho systému. Napríklad robustnú prípojku na vodovodný kohútik G3/4 s redukciou G1/2. Redukcia umožňuje pripojenie na dve veľkosti závitov. Univerzálna spojka sa dá použiť univerzálne pre všetky bežné záhradné hadice a vyznačuje sa ergonomickým dizajnom pre ľahkú manipuláciu. Ideálne riešenie na spájanie dvoch hadíc. Prípojka na kohútik G3/4 s redukciou G1/2 je kompatibilná s tromi najbežnejšími priemermi hadíc a všetkými dostupnými klik-systémami.

Vlastnosti a výhody
Obzvlášť robustná
  • Zaručuje odolnosť
Redukcia
  • Umožňuje pripojenie na 2 veľkosti závitov
Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť závitu G3/4 + G1/2
Farba Čierna
Rozmery (d x š x v) (mm) 48 x 33 x 33

Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.

Kompatibilné stroje