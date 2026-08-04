Korkeapaineletku Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 1,5 metriä.

Tämä vaativiin käyttöympäristöihin suunniteltu, teräsvahvistettu korkeapaineletku on mitoitettu 400 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Molemmissa päissä nopeasti kiinnitettävät EASY!Lock-pikaliittimet.

Tiedot

Tekniset tiedot

Halkaisija ( ) DN 8
Lämpötila (°C) max. 155
Maksimipaine (bar) 400
Pituus (m) 1,5
Liitäntäkierre 2 x EASY!Lock
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,8
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