Korkeapaineletku Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 1,5 metriä.
Tämä vaativiin käyttöympäristöihin suunniteltu, teräsvahvistettu korkeapaineletku on mitoitettu 400 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Molemmissa päissä nopeasti kiinnitettävät EASY!Lock-pikaliittimet.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Halkaisija ( )
|DN 8
|Lämpötila (°C)
|max. 155
|Maksimipaine (bar)
|400
|Pituus (m)
|1,5
|Liitäntäkierre
|2 x EASY!Lock
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,8
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/13 EX EB Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/14-4M
- HD 7/16 MX Plus Anniversary Edition
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4M
- HD 8/18-4M Plus
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDC Classic
- HDC Standard
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
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